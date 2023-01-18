وفاة المصارع الشهير "جاي بريسكو" عن 38 عاما

من جابنها، قالت شركة "رنغ أوف أونر" عبر حسابها في تويتر: "حزينون لوفاة جامن بوغ المأساوية، المعروف لدى عشاق المصارعة في جميع أنحاء العالم باسم جاي بريسكو. نواسي عائلته وأصدقاءه ومعجبيه".

وجامن، الذي كان سيبلغ عامه الـ39 الأسبوع المقبل، شارك آخر منشور له في تويتر قبل ساعات من وقوع الحادث، حيث ظهر برفقة شقيقه مارك، وترك تعليقا قال فيه: "قبعة جديدة".

يذكر أن بريسكو وشقيقه مارك ظهرا معا كثنائي في المصارعة المحترفة لأول مرة عام 2001، وفي 2002 انضما إلى شركة Ring Of Honor، ليكسبا شهرة عالمية.