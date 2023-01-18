وفاة المصارع الشهير "جاي بريسكو" عن 38 عاما
توفي المصارع الأمريكي الشهير "جامن بوغ" الملقب بـ"جاي بريسكو" عن عمر 38 عاما.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن بريسكو وشخصا آخر قضيا بحادث سير مساء أمس الثلاثاء في بلدة لوريل، بولاية ديلاوير الأمريكية.
وأشارت شرطة ولاية ديلاوير إلى أن شخصين توفيا في حادث سير مأساوي، بينما أصيب طفلان بجروح خطيرة.
ويعتبر "جاي بريسكو" أحد أبرز أبطال شركة المصارعة المحترفة الأمريكية "رنغ أوف أونر" Ring Of Honor، التي أعلن مديرها "طوني خان" وفاة المصارع المحترف بمنشور عبر توتير قال فيه: "للأسف توفي جامن بوغ. كان نجم Ring Of Honor لعشرين عاما، جاي وشقيقة مارك كانا بطلا هذه الشركة حتى يومنا هذا. ستفعل ما بوسعنا لدعم عائلته. ارقد بسلام جامن".
من جابنها، قالت شركة "رنغ أوف أونر" عبر حسابها في تويتر: "حزينون لوفاة جامن بوغ المأساوية، المعروف لدى عشاق المصارعة في جميع أنحاء العالم باسم جاي بريسكو. نواسي عائلته وأصدقاءه ومعجبيه".
وجامن، الذي كان سيبلغ عامه الـ39 الأسبوع المقبل، شارك آخر منشور له في تويتر قبل ساعات من وقوع الحادث، حيث ظهر برفقة شقيقه مارك، وترك تعليقا قال فيه: "قبعة جديدة".
يذكر أن بريسكو وشقيقه مارك ظهرا معا كثنائي في المصارعة المحترفة لأول مرة عام 2001، وفي 2002 انضما إلى شركة Ring Of Honor، ليكسبا شهرة عالمية.