مسلسل "الثمن" ينجو من فخ التقليد

لطالما وقعت الدراما اللبنانية في فخّ التقليد، من دون السعي لأن تُرسِّخ هويتها الخاصة، فإما أعمال مشتركة وإما اقتباسات عن درامات أجنبية، لكنها في مسلسل الثمن المأخوذ عن الدراما التركية "ويبقى الحب" (إنتاج 2006) استطاعت خلق توليفة مقنعة بالاتكاء على السيناريست السورية المعروفة "ريم حنا" التي أعادت صياغة الحوارات وعدَّلت العديد من الخيوط الدرامية ووضعت بصمتها الخاصة في رسم ملامح بعض الشخصيات.

لا يتوقف التقليد المتقن هذه المرة على السيناريو، وإنما تعدَّاه إلى بيئة العمل ككل، بحيث جاءت الأحداث والشخصيات مقنعة إلى درجة كبيرة، ومناسبة لأن تكون في لبنان، ولو كانت تُحاكي واقعًا معيشيًّا لبعض الأثرياء فيه، وما زاد من جودة ذلك هو رؤية "فكرت قاضي" الإخراجية التي لم تلجأ إلى البذخ البصري المُعتاد في مثل هكذا أعمال، بقدر اهتمامها بالشخصيات والمضمون الدرامي الذي تحمله.

يحكي العمل قصة أرملة شابة اسمها "سارة" (رزان جمال) تبدأ العمل في أهم شركة للإنشاءات الهندسية، بمساعدة صديقتها "تيما" (سارة أبي كنعان)، بعدما كذبت بخصوص وضعها العائلي، وفي الوقت ذاته فإن لها ابنًا مصابًا بسرطان الدم ساءت حالته الصحية كثيرًا بالتزامن مع قبولها في تلك الشركة التي يديرها "زين" (باسل خياط) وهو شخصية صارمة فيما يتعلق بالعمل، ولا يقبل التأخر أو الاعتذارات، وخاصة من الجنس اللطيف في فريق عمله، وذلك ناجم عن أفكار زرعتها فيه والدته (صباح الجزائري) بعدما خانها والده مرارًا.