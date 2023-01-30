مسلسل "الثمن" ينجو من فخ التقليد
لطالما وقعت الدراما اللبنانية في فخّ التقليد، من دون السعي لأن تُرسِّخ هويتها الخاصة، فإما أعمال مشتركة وإما اقتباسات عن درامات أجنبية، لكنها في مسلسل الثمن المأخوذ عن الدراما التركية "ويبقى الحب" (إنتاج 2006) استطاعت خلق توليفة مقنعة بالاتكاء على السيناريست السورية المعروفة "ريم حنا" التي أعادت صياغة الحوارات وعدَّلت العديد من الخيوط الدرامية ووضعت بصمتها الخاصة في رسم ملامح بعض الشخصيات.
لا يتوقف التقليد المتقن هذه المرة على السيناريو، وإنما تعدَّاه إلى بيئة العمل ككل، بحيث جاءت الأحداث والشخصيات مقنعة إلى درجة كبيرة، ومناسبة لأن تكون في لبنان، ولو كانت تُحاكي واقعًا معيشيًّا لبعض الأثرياء فيه، وما زاد من جودة ذلك هو رؤية "فكرت قاضي" الإخراجية التي لم تلجأ إلى البذخ البصري المُعتاد في مثل هكذا أعمال، بقدر اهتمامها بالشخصيات والمضمون الدرامي الذي تحمله.
يحكي العمل قصة أرملة شابة اسمها "سارة" (رزان جمال) تبدأ العمل في أهم شركة للإنشاءات الهندسية، بمساعدة صديقتها "تيما" (سارة أبي كنعان)، بعدما كذبت بخصوص وضعها العائلي، وفي الوقت ذاته فإن لها ابنًا مصابًا بسرطان الدم ساءت حالته الصحية كثيرًا بالتزامن مع قبولها في تلك الشركة التي يديرها "زين" (باسل خياط) وهو شخصية صارمة فيما يتعلق بالعمل، ولا يقبل التأخر أو الاعتذارات، وخاصة من الجنس اللطيف في فريق عمله، وذلك ناجم عن أفكار زرعتها فيه والدته (صباح الجزائري) بعدما خانها والده مرارًا.
250 ألف دولار مقابل "ليلة"
تتطور الأحداث وتتشابك، بحيث ينجذب زين إلى سارة ذات الجمال الطبيعي والعفوية الآسرة والذكاء المتوقد، منذ مقابلة العمل، ومع الأيام بات يتشدد في مُراقبتها فيما يتعلق بأمور التصميمات والإنجاز في الشركة، وينتظر لقاءه بها، لكن تدهور صحة ابنها وحاجته إلى عملية مستعجلة عالية التكاليف (250 ألف دولار)، وانسداد كل الأبواب في وجه تأمين هذا المبلغ، يدفعها لطلب المبلغ من "زين" كسلفة من الشركة، وبعد أن يصدَّها لكونها لم تكمل الأشهر الثلاثة في العمل، يقبل بأنه يعطيها مبتغاها مقابل ليلة واحدة معه، فترضخ مضطرة للحفاظ على حياة ابنها.
هنا تتعقد الأمور أكثر، فالصفقة التي عُقِدَت جعلته يظن أنها امرأة كغيرها من النساء التي لطالما حذرته والدته منهن، لكن المفاجأة تكمن، عندما قرر مجلس إدارة الشركة المكون منه ومن صديقه وشريكه "كرم" (نيقولا معوض) ووالدتيهما أن يقدموا دعمًا ماليًّا لأحد المستشفيات، وهناك يلتقي زين مع سارة ويكتشف ما كانت أخفته، وتستغرب أمه ونسيبتها كيف تم توظيفها من الأساس مع أنها متزوجة ولديها ابن.
في هذا الوقت يندم زين على ظنونه، وبعد رفض سارة للقائه واتخاذها قرار ترك العمل لديه، يقنعها بالبقاء على ألا تراه ثانية فتقبل، وبالتزامن مع ذلك تربح المهندسة المميزة جائزة كبيرة في الإمارات للتصميم الذي أعدته لصالح الشركة، وأثناء إحدى المقابلات الصحفية معها تقول إن حلمها أن تبني مستشفى للأطفال، فينعزل زين في بيت الضيعة وينجز تصميمًا لذاك المستشفى، وينتهز الفرصة المناسبة ليطلعها عليه.
ولمزيد من التشويق تتكشف أشياء جديدة، منها أن كرم منجذب أيضًا إلى سارة، وللمصادفة أن الصديقين الحميمين زين وكرم أخفيا عن بعضهما هذا الأمر، في حين أن تيما تحب كرم؛ ما يُعقِّد الحبكة، ويجعل العراقيل أمام حلِّها كثيرة.
وفي مقابل أحداث الشركة وما حولها، هناك عائلة أهل زوج سارة المتوفى، وتزمُّت والده ابراهيم (رفيق علي أحمد) لأنه كان رافضًا لزواج ابنه فتاة من خارج العائلة، بينما ابنه الثاني الراضخ لتسلط الأب، فإنه يخون زوجته باستمرار، ويسرق أموال والده لتأمين احتياجات حبيبته، في حين أن الأم ناديا (رندة كعدي) مستكينة لوضعها أمام جبروت زوجها، لكنها تنتفض عندما تعلم بأنها غير قادرة على سحب أي مبلغ من البنك ما لم يوقع الزوج على ذلك، ورغم أنها لم تستطع مساعدة سارة بمصاريف علاج حفيدها، إلا أنها لم تجد سواها ملجأً تلتجئ إليه في محنتها.
باسل خياط "الحصان الرابح"
سيناريو محبوك بعناية، لولا بعض الشطط في تفاصيل صغيرة لا تغني ولا تسمن، كالحوارات بين كرم ووالدته ونسيبتها لإقناعه على الزواج، ومحاولة خلق بعض الأجواء الفكاهية، لكنها جاءت سمجة بعض الشيء، بأداءات نمطية وضحكات غير مقنعة، في حين أن أداء باسل خياط أثبت أنه حصان رابح بإمكان المنتجين الاتكاء عليه لتحقيق نسب متابعة عالية لأعمالهم، وأيضًا رزان جمال بهدوئها الساحر وعدم تكلُّفها استطاعت جذب الانتباه إليها ولقدراتها التمثيلية بقوة، ومثلها نيقولا معوض بأدائه الطبيعي وانسجامه مع التغيرات في خطه الدرامي.
ولتبقى حركة الكاميرا وتقصيها لجماليات الأداء حكاية خاصة، لاسيما أن خيارات المخرج "فكرت قاضي" موفقة جدا على صعيد الممثلين وإدارتهم في أماكن التصوير، وأكثر ما اهتم به هو الجوهر الدرامي، مع تصميمه على الإبقاء على خط التشويق طازجًا، وتثويره بصريًّا من خلال عدسة ترصد أدق التفاصيل، ولا تترك شيئًا للصدفة.
وهكذا، استطاع مسلسل الثمن حتى حلقته السادسة عشرة أن يقلب الطاولة على الأعمال اللبنانية السابقة التي اقتبست نصوصها عن الدراما التركية، ونأمل أن يتواصل التشويق، بأحداث جديدة، وربما شخصيات جديدة، علَّنا نصل إلى ختام الحلقات التسعين بالسوية ذاتها من الانجذاب إلى دراما تستقي قوتها من تكامل عناصرها الفنية.