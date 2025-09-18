إحالة شيرين للمحاكمة بتهمة السب والقذف

أحالت جهات التحقيق في مصر، الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة جلسة 9 أكتوبر المقبل للنظر في القضية، التي جاءت إثر خلافات بين شيرين ومدير حساباتها حول كلمات السر الخاصة بالحسابات.

وكانت النيابة العامة في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قد استدعت الفنانة وواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها قبل أن تقرر إحالتها للمحاكمة.

وفي مايو الماضي، تقدم المجني عليه ببلاغ إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، اتهم فيه شيرين باستخدام ألفاظ نابية خادشة للشرف والاعتبار، وتم توثيق ذلك بواسطة الأدلة الفنية وفق التحقيقات.

وتضمنت الاتهامات أيضا إساءة استعمال وسائل الاتصال، من خلال توجيه عبارات سب مباشرة للمجني عليه عبر الهاتف المحمول.