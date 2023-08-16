تعرف على أفضل ثلاث رحلات بالقطار في العالم
هناك مقولة شهيرة تتعلق بالسفر والسياحة، مفادها أن الأمر يتعلق بتفاصيل ومراحل الرحلة وليس الوجهة، ولعلّ خصوصية الرحلات بالقطار هي الدليل الحيّ على ذلك، حيث يستمتع المسافر برؤية المناظر الطبيعية التي تختلف من مدينة إلى أخرى.
كما أن الارتفاع الصاروخي لأسعار تذاكر الطيران والمطارات التي تتّسم بالزحمة والفوضى، جعلت خيار القطار الذي أصبح عصريًّا ومريحًا هو الأفضل بالنسبة لعدد كبير من المسافرين لعيش تجربة فريدة من نوعها.
وفي استطلاع أجراه موقع Travel and Leisure شمل 200000 مسافر، صوّت هؤلاء لرحلات القطار المفضلة لديهم لعام 2023 حيث قاموا بتصنيف عوامل عدّة مثل الوجهات وتقدير القيمة النقدية، ومسارات الرحلة والطعام والخدمة لتحديد أفضل الرحلات من جميع أنحاء العالم.
وفيما يلي أفضل ثلاث رحلات بالقطار بحسب الاستطلاع:
قطار "روكي ماونتينير" في كندا
سواء كان ذلك لمدة يومين أو أسبوعين فإن رحلة على متن هذا القطار الذي يَعبرُ عبر الجبال التي تحمل الاسم نفسه هي متعة بحدّ ذاتها، إذ سيستمتع المسافر بالمناظر المهيبة للجبال، والجداول الخلاّبة والوديان الصخرية من زجاج النوافذ.
إضافة إلى ذلك فإن ما يميز " روكي ماونتينير " هو الخدمة المتميّزة، حيث قال أحد المسافرين عن تجربته الأخيرة :" المعلومات والتعليقات التي قدّمها الموظفون الذين حضروا إلى عربة القطار التي كنا فيها هو ما جعل الرحلة تجربة لن ننساها أبدًا، وتحظى بعلامة 5 نجوم... لقد أطلعونا على تفاصيل كل ما كنا نراه من خلف الزجاج".
وفيما يتعلق بالطعام فإن قطار "روكي ماونتينير" يتحدّى كل التوقعات بتقديمه الأصناف الفاخرة عالية الجودة على مدار الساعة، ومع خدمة ممتازة.
وعندما يتوقف القطار ليلًا، ينتقل الركاب إلى الفنادق التي حجزوا إقامتهم فيها بمساعدة من طاقم القطار، الذي يقوم بنقل الأمتعة وكل الأمور الأخرى بشكل منظم ومثير للإعجاب.
ويشار إلى أن هناك ثلاثة مستويات للخدمة، وهي Silver Leaf و Silver Leaf Plus و Gold Leaf وهي متوفرة بأسعار مختلفة لكل مسار وحزمة، حيث تبدأ أسعار الرحلات القصيرة من 1،385 دولارًا أمريكيًا. أما إذا كنتم ترغبون في قضاء وقت أطول، يمكن حجز واحدة من الرحلات الدائرية الأطول مع الرحلات الاستكشافية الإضافية إلى مدينة "كالجاري" أو مدينة "سالت ليك" أو " لاس فيجاس" مقابل أكثر من 5000 دولار.
هذا ويُعَد الطريق من مدينة "بانف" إلى "فانكوفر" في كندا، وهو الذي يطلق عليه اسم الممر إلى الغرب، أحد أشهر الطرق. وتشمل الخيارات الأخرى ذهابًا وإيابًا المدن التالية:
فانكوفر - كاملوبس – جاسبر
شمال فانكوفر - ويسلر - كويسنيل - جاسبر
موآب - جلينوود سبرينجز – دنفر في الولايات المتحدة .
قطار بلموند في إنجلترا
يَعِدُ هذا القطار الركابَ، بما وصفه المسافرون برحلة خالدة عبر بريطانيا العظمى تتقاطع فيها الفخامة بالتاريخ. وسواء كان ذلك في رحلة ليوم واحد عبر الريف البريطاني، أو رحلة تصل إلى مدينة البندقية الإيطالية عبر ربطها بقطار آخر هو Simplon Orient Express، سيشعر المسافر وكأنه يعود بالزمن إلى بريق وسحر عشرينيات القرن الماضي، حيث إن الألواح الخشبية والستائر العتيقة التي تزيّن القطار تذكّر الراكب بعصر كان السفر فيه أكثر أناقة.
هذا ويوفر قطار بلموند رحلات يومية إلى وجهات شهيرة مثل مدن "باث" و"كامبردج" و"أكسفورد"، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الطرق الأخرى التي تصل إلى قلاع الريف البريطاني.
وطبعًا تتضمن الرحلات تناول فنجان من الشاي بعد الظهر، وهو تقليد بريطاني معروف، هذا فضلًا عن لائحة طعام تتضمن من 3 إلى 5 أطباق يُعِدّها أحيانًا طهاة مشهورون ويتمّ تقديمها على طاولات مزيّنة بدقة.
أما بالنسبة لسعر التذاكر فهي تبدأ بحوالى 600 دولار، ولا تتجاوز 3000 دولار، حيث تكون هناك مناسبات خاصة مع جولات برفقة مرشدين سياحيين.
قطار Inca Rail في البيرو
وفقًا لميزانية الركاب وما الذي يفضلونه يُوَفّر هذا القطار عربة فاخرة مع موسيقى حية وشرفة خاصة أو مقعد بجوار النافذة، وذلك في رحلة تنطلق من مدينة " أولانتايتامبو" في البيرو إلى مدينة " ماتشو بيتشو" التي بناها شعب الإنكا في القرن الخامس عشر، وأدرجت على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي العام 1983.
أما سعر الرحلة فيتراوح من 120 دولارًا إلى 500 دولار.
وقد وصف المسافرون رحلة قطار الإنكا بأنها تجربة سحرية، حيث استمتعوا بالمناظر البانورامية الخلابة عبر الوديان البروفية.
المصدر: موقع Travel Off Path