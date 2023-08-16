تعرف على أفضل ثلاث رحلات بالقطار في العالم

هناك مقولة شهيرة تتعلق بالسفر والسياحة، مفادها أن الأمر يتعلق بتفاصيل ومراحل الرحلة وليس الوجهة، ولعلّ خصوصية الرحلات بالقطار هي الدليل الحيّ على ذلك، حيث يستمتع المسافر برؤية المناظر الطبيعية التي تختلف من مدينة إلى أخرى.

كما أن الارتفاع الصاروخي لأسعار تذاكر الطيران والمطارات التي تتّسم بالزحمة والفوضى، جعلت خيار القطار الذي أصبح عصريًّا ومريحًا هو الأفضل بالنسبة لعدد كبير من المسافرين لعيش تجربة فريدة من نوعها.

وفي استطلاع أجراه موقع Travel and Leisure شمل 200000 مسافر، صوّت هؤلاء لرحلات القطار المفضلة لديهم لعام 2023 حيث قاموا بتصنيف عوامل عدّة مثل الوجهات وتقدير القيمة النقدية، ومسارات الرحلة والطعام والخدمة لتحديد أفضل الرحلات من جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي أفضل ثلاث رحلات بالقطار بحسب الاستطلاع: