على الطريقة الهوليوودية.. سرقة جديدة لبنك في الضفة الغربية (فيديو)
أظهر مقطع فيديو، شخصين ملثمين أثناء سرقتهما بنكا في بلدة ترقوميا غربي مدينة الخليل في الضفة الغربية، قبل فرارهما على دراجة نارية.
وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، ظهر شخص ينتظر آخر أمام فرع بنك فلسطيني، قبل أن يسلبا مبلغا ماليا في وضح النهار.
وظهر الشخصان وهما يفران لاحقا على دراجة نارية.
بدورها قالت الشرطة الفلسطينية الثلاثاء، إن عملية سطو وقعت "على فرع لأحد البنوك في بلدة ترقوميا غربي الخليل".
ولفتت إلى أن "الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري حول الواقعة".
وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي إرزيقات، بأنه "منذ بداية العام الحالي وقعت 13 جريمة سطو استهدفت مصارف وتجارا ومواطنين".
وأضاف: "كشفت الشرطة والأجهزة الأمنية 9 قضايا منها بنسبة 70%، ومازال العمل مستمرا لكشف 4 قضايا ما زالت قيد المتابعة".
ولفت إزريقات، إلى ارتفاع عمليات السطو في الضفة الغربية مقارنة مع العام الماضي بنسبة 116%.