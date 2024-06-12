على الطريقة الهوليوودية.. سرقة جديدة لبنك في الضفة الغربية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، شخصين ملثمين أثناء سرقتهما بنكا في بلدة ترقوميا غربي مدينة الخليل في الضفة الغربية، قبل فرارهما على دراجة نارية.

وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، ظهر شخص ينتظر آخر أمام فرع بنك فلسطيني، قبل أن يسلبا مبلغا ماليا في وضح النهار.

وظهر الشخصان وهما يفران لاحقا على دراجة نارية.