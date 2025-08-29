احتجاج غريب.. تركي يتدلى من الطابق الخامس بعد نزاع حول الطلاق (فيديو)

نفذ رجل تريد زوجته الطلاق منه في تركيا، احتجاجاً غريباً وخطيراً، لإجبارها على التراجع عن طلبها ذاك، بعدما تدلى من شرفة منزله في الطابق الخامس.

ووقعت الحادثة في مدينة أنطاليا في جنوب تركيا، عندما فوجئ الجيران والعابرون للطريق، برجل يتدلى من شرفة الشقة العالية وسيواجه مصيراً خطيراً فيما لو سقط للأسفل.

وقالت تقارير محلية، إن الرجل ويدعى "إندر"، كان في نقاش مع زوجته حول دعوى طلاق رفعتها ضده في المحكمة، عندما تطور النقاش لذلك الشكل.

فبعد أن تمسكت الزوجة بطلبها، قرر الرجل تنفيذ احتجاج غير متوقع، وتعلق بسور الشرفة قبل أن يتدلى للأسفل وسط صدمة زوجته.

وفشلت الزوجة في إقناع زوجها بالعدول عن فكرته، بينما وصلت فرق إنقاذ في تلك الأثناء ونصبت فراشاً في الأسفل تحسباً لسقوط الرجل.

واستطاع مفاوض من فرق الإنقاذ إقناع الرجل بالعودة للشرفة وعدم إلقاء نفسه بعد نحو ساعة من الحديث معه بتلك الوضعية غير الآمنة.

واقتنع الرجل بالعدول عن إلقاء نفسه بعد أن تعهدت زوجته بسحب دعوى الطلاق التي رفعتها دون أن يتضح سبب الخلاف الزوجي الأساسي.