أمير عيد يكشف لـ"إرم نيوز" عن أصعب أعماله الفنية

قال المغني والممثل المصري أمير عيد، في حديث مع "إرم نيوز"، إن مسلسل "دواعي السفر"، الذي يعرض عبر 10 حلقات، يعتبر من أصعب أعماله الفنية.

وبعد أن تصدّر "دواعي السفر"، رأس قائمة الأعمال الدرامية على المنصة، أعرب الفنان أمير عن سعادته البالغة بنجاح العمل، والتعرف على الأصداء الإيجابية منذ عرض الحلقة الأولى.

وكشف أمير أن ردود الأفعال حول المسلسل إيجابية للغاية، مؤكدًا أن الناس في الشوارع والبيوت، والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، هم النبض الحقيقي والمقياس لأي عمل فني جديد.

وقال إن تجربة مسلسل "دواعي السفر" حملت الكثير من التحديات التمثيلية؛ بسبب قصة العمل وشخصية "علي" التي يجسدها خلال الأحداث.