أمير عيد يكشف لـ"إرم نيوز" عن أصعب أعماله الفنية
قال المغني والممثل المصري أمير عيد، في حديث مع "إرم نيوز"، إن مسلسل "دواعي السفر"، الذي يعرض عبر 10 حلقات، يعتبر من أصعب أعماله الفنية.
وبعد أن تصدّر "دواعي السفر"، رأس قائمة الأعمال الدرامية على المنصة، أعرب الفنان أمير عن سعادته البالغة بنجاح العمل، والتعرف على الأصداء الإيجابية منذ عرض الحلقة الأولى.
وكشف أمير أن ردود الأفعال حول المسلسل إيجابية للغاية، مؤكدًا أن الناس في الشوارع والبيوت، والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، هم النبض الحقيقي والمقياس لأي عمل فني جديد.
وقال إن تجربة مسلسل "دواعي السفر" حملت الكثير من التحديات التمثيلية؛ بسبب قصة العمل وشخصية "علي" التي يجسدها خلال الأحداث.
وأضاف أن شخصية "علي" من الأدوار الصعبة التي حملت تحديًا كبيرًا بالنسبة له منذ بداية التحضير لها.
ولفت إلى أن التركيبة النفسية الخاصة بشخصية "علي" معقدة للغاية من حيث المرور بأزمات تغيّر مسار تفكيره وحساباته، ومن ثم مقابلة أشخاص يحاولون إعادة علي إلى المسار الطبيعي بعد أن واجه أزمات صادمة أثّرت فيه.
وتابع: "المسلسل مليء بالمشاعر الإنسانية من حيث طبيعة الشخصيات التي يشتمل عليها العمل، وترابطها مع بعضها البعض، فهو دعوة للتفاؤل".
وأشار إلى أن المسلسل يناقش موضوعات اجتماعية مهمة في إطار إنساني خفيف، موضحًا أنه تجربة ممتعة للغاية بالنسبة له منذ اللحظة الأولى داخل الكواليس وحتى النهاية.
واستطرد قائلاً: "لكنني أراه العمل والدور الأصعب بالنسبة لي؛ بسبب التفاصيل الدقيقة الموجودة في شخصية علي الشاب، الذي يتوفى والده ويصاب بالاكتئاب".
وعن ذلك قال: "هذا دفعني للبحث واستشارة طبيب نفسي للتعرف على أنواع الاكتئاب والاضطرابات الناتجة عن النوعية التي تعرضت لها الشخصية نفسها، فضلًا عن أنني سعيت من البداية لأن أدخل أجواء وكواليس العمل قبل بداية التصوير؛ من أجل التعمق في دراسة الشخصية والتقمص الفني لها".
وعن المشاريع الفنية الأخرى، قال أمير إن لديه العديد من الأعمال التي يواصل قراءتها حاليًا لتقييمها، مؤكدًا أن معايير اختياراته الفنية تنحصر في العمل المميز الذي يقدمه بصورة جديدة ومختلفة.
وأكد حرصه على الانتقائية في الأدوار والأعمال التمثيلية، مشيرًا إلى أنه يعطي نفسه المزيد من الوقت الكافي لاتخاذ القرار بناءً على القصص الجاذبة المعبّرة عن الشباب والفئات العمرية المختلفة من الجمهور التي يسعى للوصول إليها.
فرقة "كايروكي"
وتحدث أمير عيد عن مشاريعه الغنائية الجديدة، موضحًا أن ألبومه الجديد مع فريق "كايروكي" أوشك على الانتهاء، للبدء في مراحل لاحقة لتنفيذ المشروع وخروجه إلى النور قبل نهاية فصل الصيف.
وبيّن أن الألبوم سيحمل الكثير من الأغنيات والأفكار الغنائية المتنوعة على نفس نهج ألبومات "كايروكي" السابقة، من حيث المضمون الفني والموسيقى المختلفة والمتنوعة، فضلًا عن ثنائية غنائية جديدة تجمعه بمغني الراب زاب ثروت.
وأعرب عن سعادته بما يقدمه من خلال هوية موسيقية ثابتة، وقال: "إنني أعبّر عن نفسي وأفكاري من خلال الموسيقى".
وأشار أمير عيد إلى أن القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي نجح في استقطابها للنوعية الموسيقية الخاصة به وبفريق "كايروكي" تحمّله والفرقة الكثير من المسؤولية من أجل تقديم أفكار مميزة خارج الصندوق، منوهًا إلى أن الجمهور هو الدافع الحقيقي لاستمرار النجاح.
وأكد في الوقت نفسه أن طاقة الحب الكبيرة التي يجدها مع الجمهور في الحفلات وحيال أعماله الفنية تحمّله الكثير من المسؤولية في التعبير عن الشرائح والفئات العمرية المختلفة من الجمهور بصدق وواقعية، وتقديم أعمال تلامس أحلامهم وطموحاتهم وقضاياهم.