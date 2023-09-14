انتشال مسنة على قيد الحياة بعد 72 ساعة من انهيار منزلها في درنة

تمكنت فرق الإنقاذ في ليبيا، فجر اليوم الخميس، من العثور على مسنة على قيد الحياة بعد 72 ساعة على انهيار منزلها في مدينة درنة جراء الفيضانات.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن فرق الإنقاذ عثرت على المسنة في الطابق العلوي من المنزل الذي كانت تقطنه.