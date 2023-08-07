مصر.. العثور على سفينة غارقة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد
كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن العثور على بقايا سفينة غارقة من القرن الثالث قبل الميلاد، وذلك بأحد المواقع على بعد نحو 650 متراً في ساحل محافظة مطروح شمال غرب مصر.
وأفاد بيان الوزارة إلى أن الاكتشاف اشتمل على بقايا من أخشاب السفينة الغارقة، ومئات من اللقى الأثرية الفخارية، مما يرجح أن يكون سبب غرق السفينة أثناء رحلتها التجارية هو ارتطام قاعها بالجزيرة المتواجدة بقاع البحر.
واكد البيان على أن هذا الاكتشاف يقدم دليلًا جديدًا على أهمية هذه المنطقة من الناحية التجارية والاقتصادية والسياحية في القرن الثالث قبل الميلاد، والتي كان يوجد بها العديد من الموانئ التجارية.
ووفق البيان فقد كشفت الدراسات التي أجراها فريق عمل البعثة الأثرية المصرية عن أن هذه السفينة توضح سير الحركة التجارية بين مصر ودول البحر الأبيض المتوسط، حيث كان الساحل الشمالي للبلاد يضم حوالي /30/ قرية ومدينة وميناء خلال العصرين اليوناني والروماني، من أهمها موانئ مرسى مطروح، والضبعة، ومارينا العلمين، حيث كانت تلك الموانئ عبارة عن محطات في طريق السفن القادمة من شمال أفريقيا، وجنوب أوروبا إلى الإسكندرية.