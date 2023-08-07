مصر.. العثور على سفينة غارقة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد

كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن العثور على بقايا سفينة غارقة من القرن الثالث قبل الميلاد، وذلك بأحد المواقع على بعد نحو 650 متراً في ساحل محافظة مطروح شمال غرب مصر.

وأفاد بيان الوزارة إلى أن الاكتشاف اشتمل على بقايا من أخشاب السفينة الغارقة، ومئات من اللقى الأثرية الفخارية، مما يرجح أن يكون سبب غرق السفينة أثناء رحلتها التجارية هو ارتطام قاعها بالجزيرة المتواجدة بقاع البحر.