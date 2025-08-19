logo
رغم التهديدات.. محمد صلاح العزب يواصل تصوير "سفاح التجمع"

رغم التهديدات.. محمد صلاح العزب يواصل تصوير "سفاح التجمع"
19 أغسطس 2025، 1:52 ص

أفاد المؤلف والكاتب محمد صلاح العزب بأنه مستمر في تصوير فيلمه الجديد "سفاح التجمع"، وذلك رداً على تهديدات عائلة كريم سليم، المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع"، بمقاضاة صناع الفيلم.

وطالبت عائلة كريم سليم بوقف الفيلم ومنع استخدام أي صور أو تفاصيل شخصية تتعلق بحياة ابنها أو أسرته.

وفي تصريحات لموقع "صدى البلد"، أكد العزب أنه لا علاقة له باعتراض أي طرف على الفيلم، موضحاً أن العمل هو سيناريو مستقل بذاته، ولا يمت بصلة لأي وقائع حقيقية. وشدد على أن الفيلم سيُعرض كما هو مخطط له.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد كشف عن بطولته للفيلم، الذي يتولى تأليفه وإخراجه محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي. كما نشر العزب صوراً عبر صفحته على "فيسبوك" من كواليس أول أيام التصوير. 

في حين شارك الفيشاوي البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه على "إنستغرام"، معلقاً: "انتظروا كريم في سفاح التجمع"، في إشارة إلى الشخصية التي سيجسدها في العمل.

ونفذ كريم سليم، المعروف بـ"سفاح التجمع" حوادث صادمة هزت المجتمع المصري قبل نحو عام، حين تفجرت عدة جرائم قتل مروعة مقترنة بتعذيب وحشي وتعاطي مواد مخدرة، مع التخلص من جثث النساء الضحايا عبر إلقائها في المناطق الصحراوية.

