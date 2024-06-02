نسرين طافش تشن هجومًا على الحركات النسوية حول العالم

هاجمت الفنانة نسرين طافش الحركات النسوية في العالم، مشيرة إلى أن أحداث فلسطين وعدم مساندتها للمرأة الفلسطينية كشفت نواياهم الخبيثة، بحسب قولها.



وأضافت طافش خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "كتاب الشهرة": "أنا لا أدعم أي حركة نسوية في العالم، الحركات النسوية أثبتت فشلها، لم تتكلم أي منظمة نسوية عن معاناة المرأة الفلسطينية، ولم تخرج أي امرأة لتسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية".

واستنكرت نسرين طافش تحدث الجماعات النسوية عن المساواة بين الرجل والمرأة، قائلة: "ربنا ما خلق المساواة، ما فيه شيء اسمه المساواة، في شيء اسمه عدل، من انعدام العدل إنك تطالب المرأة لتقوم بأشياء مثل الرجل، وهل الرجل بيخلّف ويجيب أولادًا؟ هذا الشيء غير معقول، أنا مؤمنة بالعدل بأن لنا حقوقًا وواجبات كإناث، لكن ليه بنحارب بعض؟ هذا تفكير قاصر، إحنا موجودون لنساعد بعضنا بعضًا ونعمّر الأرض".

واستمرت نسرين في هجومها على الحركات النسوية، قائلة: "الحركات النسوية لازم ندور على نواياها، ونواياها انكشفت وظهرت في أحداث فلسطين، دي مجرد مؤسسات منافقة وراها نوايا خبيثة ظالمة لا تخدم الإنسانية ولا مجتمعنا ولا عقل الإنسان.. وأنا بعبّر عن نفسي مليش دعوة بحد".