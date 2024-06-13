صحيفة: 1800 ضابط في الشرطة الأمريكية اعتدوا "جنسياً" على الأطفال

توصل تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست"، إلى نتائج صادمة فيما يتعلق بجرائم اعتداء جنسي ارتكبها ضباط من الشرطة الأمريكية بحق أطفال قصّر على مدى العقدين الماضيين، حيث تورط 1800 ضابط في الشرطة باعتداءات جنسية.

وقالت الصحيفة في تحقيقها المعنون بـ"إساءة استخدام الشارة"، إن مئات من ضباط الشرطة الأمريكية اعتدوا جنسيا على الأطفال.

وحددت الصحيفة ما لا يقل عن 1800 من الضباط الذين اتُهموا بارتكاب جرائم تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال من عام 2005 حتى عام 2022.

ونشرت الصحيفة صورًا للمدانين بارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، مثل: الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي بالأطفال، من بين تهم أخرى.

ولفتت إلى أن من بين مئات الآلاف من الضباط المحلفين في الولايات المتحدة، لم يُتهم سوى عدد قليل منهم بارتكاب جرائم. ولا يتم نشر جميع الاعتقالات في وسائل الإعلام.

ولكن من عام 2005 حتى عام 2022، حددت بولينج جرين، وهي جامعة لديها قاعدة بيانات بشأن هذه الجرائم، نحو 17700 ضابط على مستوى الولاية والمحلية اتهموا بارتكاب جرائم، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والقيادة تحت تأثير الكحول وجرائم المخدرات.

كما نشرت قصصًا صادمة عن الاعتداءات وكيف تمّت، مرفقة بصور المجرمين المدانين فيها وأسمائهم وصفاتهم الوظيفية.