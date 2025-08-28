من هو منفذ الهجوم على المدرسة الكاثوليكية في مينيابوليس الأمريكية؟

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مطلق النار في مدرسة البشارة الكاثوليكية بمدينة مينيابوليس الأمريكية يدعى روبن ويستمان، ويبلغ من العمر 23 عامًا.

وأوضح مدير المكتب، كاش باتيل، أن ويستمان يُصنَّف رسميًا كرجل، بينما تكشف وثائق رسمية مرتبطة به تطلب تغيير اسمه إلى أمراة، في إشارة إلى أنه من "المتحولين جنسياً".

وأكد كاش باتيل أن حادث إطلاق النار في مدرسة البشارة الكاثوليكية سيخضع للتحقيق باعتباره عملًا إرهابيًا محليًا وجريمة كراهية تستهدف المجتمع الكاثوليكي.

من جانبه، كشف قال مدير شرطة مينيابوليس، براين أوهارا، أن مطلق النار كان قد جهّز بيانًا بهدف نشره عبر منصة يوتيوب، موضحًا أن التسجيل أظهره في موقع الحادث وتضمّن كتابات مثيرة للقلق، قبل أن يتم حذفه لاحقًا بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال مسؤولان أمنيان مطلعان على الأمر إن المشتبه به في إطلاق النار لقي حتفه، في وقت كشفت فيه وسائل إعلام أن المشتبه به أطلق النار على نفسه.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن ويستمان وصف نفسه من المناهضين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن مؤيدي "مجتمع الميم" (الشواذ)، كما عبر عن تأييده للشيوعية وروسيا، وكشف عن معاداته للسامية، في حين وصفه ناشطون بأنه "مختل عقلياً.

وذكرت بعض المصادر أن ويستمان كتب بيانه بشأن تنفيذ الهجوم المسلح على المدرسة الكاثوليكية، باللغتين الإنجليزية والروسية.