بعد شائعات انفصالهما.. جينيفر لوبيز تهنئ بن آفليك بعيد الأب (صورة)
نفت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز شائعات طلاقها من بن آفليك بعد أن وجهت له تحية خاصة بمناسبة عيد الأب، الذي صادف يوم أمس الأحد.
وكتبت جينيفر عبر حسابها في إنستغرام مع رمز تعبيري على شكل قلب أبيض: "بطلنا.. عيد أب سعيد"، وإلى جانب الرسالة اللطيفة، أرفقت صورة قديمة لنجم "أرغو" وهو يرتدي سترة جلدية سوداء.
وآفليك البالغ من العمر 51 عامًا، هو أب لفيوليت (18 عامًا) وسيرافينا (15 عامًا) وصامويل (12 عامًا) من زوجته السابقة جينيفر غارنر. وهو أيضًا زوج لوبيز التي لديها توأم يبلغان من العمر 16 عامًا هما إيمي وماكسمن من زوجها السابق مارك أنتوني.
ووجهت جينيفر البالغة من العمر 54 عامًا، تحية خاصة لآفليك بعد أن أمضيا يوم السبت الماضي بعض الوقت معًا في منزلهما المعروض للبيع بكاليفورنيا.
وفي الشهر الماضي، اندلعت شائعات عن أن لوبيز وآفليك، اللذين عقدا قرانهما في عام 2022، كانا على وشك الانفصال مع ظهور أنباء عن أنهما يعيشان منفصلين، وارتفعت حدة التوترات عندما عرض الثنائي منزلهما الزوجي للبيع.
وعلى الرغم من التقارير، فقد واصلا الوقوف في جبهة موحدة، حيث حضرت جينيفر مؤخرا حفل تخرج ابن زوجها صموئيل من المدرسة المتوسطة يوم الأربعاء الماضي إلى جانب توأميها. كما تناولت الغداء مع ابنة زوجها فيوليت في فندق مايبورن في بيفرلي هيل يوم الخميس.
ويقال إن لوبيز وآفليك لديهما جدول زيارات ثابت حيث "يريان بعضهما البعض كل بضعة أيام"، في محاولة لحل النزاعات القائمة بينهما، قبل إنهاء زواجهما بشكل رسمي.