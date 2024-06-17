بعد شائعات انفصالهما.. جينيفر لوبيز تهنئ بن آفليك بعيد الأب (صورة)

نفت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز شائعات طلاقها من بن آفليك بعد أن وجهت له تحية خاصة بمناسبة عيد الأب، الذي صادف يوم أمس الأحد.

وكتبت جينيفر عبر حسابها في إنستغرام مع رمز تعبيري على شكل قلب أبيض: "بطلنا.. عيد أب سعيد"، وإلى جانب الرسالة اللطيفة، أرفقت صورة قديمة لنجم "أرغو" وهو يرتدي سترة جلدية سوداء.

وآفليك البالغ من العمر 51 عامًا، هو أب لفيوليت (18 عامًا) وسيرافينا (15 عامًا) وصامويل (12 عامًا) من زوجته السابقة جينيفر غارنر. وهو أيضًا زوج لوبيز التي لديها توأم يبلغان من العمر 16 عامًا هما إيمي وماكسمن من زوجها السابق مارك أنتوني.