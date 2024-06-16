عشية العيد.. حريق حافلة يودي بحياة 9 ركاب في اليمن (فيديو)

توفي 9 مواطنين يمنيين حرقًا بينهم طفلان وامرأة، وأصيب 4 آخرين السبت، إثر احتراق حافلة تقلّ مسافرين، أرادوا قضاء إجازة عيد الأضحى مع عائلاتهم.

وقالت مصادر يمنية، إن الحافلة كانت تنقل مسافرين من محافظة مأرب إلى تعز، وكميات من مادة البترول، قبل تعرضها لحادث مروري في مرتفعات "نقيل سمارة" الجبلية، بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، شمالي البلاد.

وذكرت المصادر، أن احتكاك السيارة بالأرض ولّد حريقًا حوّل الحافلة إلى كومة لهب، في ظل وجود صفائح البترول البلاستيكية، المخزنة على سقف الحافلة وفي مؤخرتها، الأمر الذي حال دون مقدرة معظم الركاب على الخروج منها.

وأشارت المصادر إلى أن الحريق أسفر عن مقتل 9 من الركاب، بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 4 آخرين بحروق شديدة، أفقدتهم الوعي، قبل أن يصل فريق من الهلال الأحمر اليمني إلى المنطقة لاحقًا، ويقوم بنقل القتلى والمصابين إلى مستشفيات محافظة إب.