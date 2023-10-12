ما حقيقة دعم جيجي حديد لإسرائيل؟
تحدثت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واصفة ما يحدث الآن بـ"المأساة غير المبررة".
وبينما دعمت جيجي ما وصفته بـ"النضال" الفلسطيني، أدانت أيضًا العنف الذي نشأ نتيجة الهجمات على الإسرائيليين.
وقالت عارضة الأزياء صاحبة الأصول الفلسطينية في منشور لها عبر إنستغرام، إنها تشعر بالمسؤولية تجاه "أصدقائها اليهود" على حد تعبيرها، موضحة أنها لا تتمنى الضرر لأيّ منهم.
وشدَّدت جيجي على أن كونها مؤيدة لفلسطين، فهذا لا يعني أنها "معادية للسامية".
وقالت: "أتعاطف بعمق مع النضال الفلسطيني والحياة تحت الاحتلال؛ هذه مسؤولية أتحملها يوميًّا. وأشعر أيضًا بالمسؤولية تجاه أصدقائي اليهود".
وأضافت: "بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أنها لا تتضمن الضرر لأي شخص يهودي".
وعن قتل المدنيين، قالت جيجي: "ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين حرة ولا يفيدها، بل هو السبب وراء استمرار الأحداث المؤلمة لعقود. لا يستحق الفلسطينيون أو الإسرائيليون أن يكونوا ضحايا".
وتابعت جيجي: "أعزي الفلسطينيين واليهود على حد سواء، وأرسل لكم حبي وقوتي، أينما كنتم".
وأنهت منشورها قائلة: "داخلي مشاعر معقدة وشخصية وصادقة، لكن كل إنسان يستحق الحقوق الأساسية والأمن، بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو عرقه أو مسقط رأسه".
واللافت كان إغلاق جيجي لخاصية التعليق أسفل منشورها، رغبة منها في عدم متابعة أي كلمات سلبية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.