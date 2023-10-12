ما حقيقة دعم جيجي حديد لإسرائيل؟

تحدثت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واصفة ما يحدث الآن بـ"المأساة غير المبررة".

وبينما دعمت جيجي ما وصفته بـ"النضال" الفلسطيني، أدانت أيضًا العنف الذي نشأ نتيجة الهجمات على الإسرائيليين.

وقالت عارضة الأزياء صاحبة الأصول الفلسطينية في منشور لها عبر إنستغرام، إنها تشعر بالمسؤولية تجاه "أصدقائها اليهود" على حد تعبيرها، موضحة أنها لا تتمنى الضرر لأيّ منهم.

وشدَّدت جيجي على أن كونها مؤيدة لفلسطين، فهذا لا يعني أنها "معادية للسامية".

وقالت: "أتعاطف بعمق مع النضال الفلسطيني والحياة تحت الاحتلال؛ هذه مسؤولية أتحملها يوميًّا. وأشعر أيضًا بالمسؤولية تجاه أصدقائي اليهود".

وأضافت: "بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أنها لا تتضمن الضرر لأي شخص يهودي".