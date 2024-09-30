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ما قصة "الحذاء الأحمر" الذي أحرج وزيرة الخارجية الألمانية؟ (صور)

ما قصة "الحذاء الأحمر" الذي أحرج وزيرة الخارجية الألمانية؟ (صور)
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوكالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
30 سبتمبر 2024، 6:31 ص

تسبب الحذاء الأحمر ذو الكعب العالي لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بوضعها بموقف محرج في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.

وتداولت مواقع محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبيربوك وهي مسرعة للقاء زميلتها الكندية ميلاني جولي في أحد مقاهي مانهاتن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان؛ إذ علقت فردة حذائها اليمنى في الرصيف لفترة وجيزة؛ ما جعلها تنكسر.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بيربوك للموقف المحرج ذاته، فقد انكسر حذاؤها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي قبل عامين.

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بالمقابل، وفي شوارع نيويورك ضحكت وزيرة الخارجية الكندية كثيرا على الموقف، فقد كانت ترتدي حذاء رياضيا مريحا يقيها من حوادث الكعب العالي.

 

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