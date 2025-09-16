العراق.. عضة كلب لمسؤول بارز تثير الذعر في السليمانية

تعرض نائب مدير عام صحة محافظة السليمانية بإقليم كردستان، هيرش سيد سليم، صباح الثلاثاء، لهجوم من مجموعة كلاب ضالة أثناء مروره في أحد المشاريع السكنية وسط المدينة.

وقال سليم في حديث لوسائل إعلام محلية، إن "الهجوم وقع بشكل مفاجئ من جميع الجهات، حيث طاردته ثلاثة كلاب، أحدها انقض من الخلف وعض ساقه، فيما وقف المارة مكتوفي الأيدي دون تدخل".

أخبار ذات علاقة بعد لقائه لارا ترامب.. الكلاب الضالة تضع محمد رمضان في أزمة

مبيناً أنه "تمكن من الدفاع عن نفسه بصعوبة، لكن الحادثة كانت كفيلة بأن تشكل صدمة وتحذيراً من القادم".

وأضاف المسؤول الصحي أن "المؤلم أن الاعتداء وقع في مكان مكتظ وبالقرب من مبنى المحافظة، ولو كان المستهدف طفلاً أو امرأة لكانت النتائج كارثية"، محذراً من أن "المدينة باتت غارقة بالكلاب السائبة بمختلف الأنواع، في ظل غياب الإجراءات الحكومية الفاعلة".

ومع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، شدد سليم على أن الخطر الأكبر يتهدد الأطفال والطلبة في طريقهم إلى المدارس، مؤكداً أنه "ليس ضد الحيوانات، لكن ما حصل له لا يمكن أن يبرر بحجة حب الحيوانات، داعياً السلطات المحلية والبلديات إلى التدخل الجاد قبل وقوع حوادث أكثر خطورة".

وتواجه محافظة السليمانية منذ سنوات معضلة تفاقم الكلاب الضالة التي تنتشر في الأحياء والمراكز الحيوية، وسط تسجيل حوادث عض متكررة تطال المواطنين.

أخبار ذات علاقة مدينة عراقية تسجل رقماً قياسياً بعدد ضحايا الكلاب الضالة

ورغم دعوات منظمات مدنية لإنشاء ملاجئ أو اعتماد حملات تعقيم، إلا أن البلديات غالباً ما تلجأ إلى أساليب تقليدية مثل إطلاق النار أو استخدام السموم، وهي طرق أثارت جدلاً حقوقياً وبيئياً دون أن تنجح في حل الأزمة.

ويقول ناشطون إن المشكلة تحولت إلى "مأزق مزمن" في المحافظة، خصوصاً مع تزايد الشكاوى من الأحياء السكنية والمشاريع العمرانية، مطالبين بخطة متكاملة للحد من الظاهرة توازن بين حماية المواطنين واحترام حقوق الحيوان.