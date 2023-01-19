السعودية.. شخصيات كرتونية تلهم الأطفال في ترشيد الطاقة

يحث الطفل السعودي فهد الدوسري، أفراد عائلته على توفير الطاقة في المنزل عبر عدة سلوكيات تعلمها في الأيام القليلة الماضية بعدما شارك في مبادرة حكومية تستهدف تعليم الأطفال أنماط استهلاك جديدة تقوم على التوفير.

ويقول محمد الدوسري، لـ"إرم نيوز"، إن ابنه فهد يبدو أكبر من سن 10 سنوات وهو يطفئ أضواء الغرف الفارغة في المنزل، أو يوجه نصائح لوالدته لضبط درجة تبريد الثلاجة أو الطريقة الأمثل لتشغيل غسالة الملابس.