اكتشف أطباء روس مفاجأة صادمة عند فحص رجل، يبلغ من العمر 78 عاما، إذ تبين وجود مسمار طوله 15 سم مستقرا في رأسه.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، أجريت عملية جراحية للرجل، الذي ينحدر من منطقة الأورال الروسية، وتمكن الأطباء من إبقاء الرجل مستيقظا، بينما تكللت العملية الجراحية بالنجاح.

وتعرض الرجل المعني لحادث، إذ سقط على الأرض، وأصيب بجروح خطيرة في رأسه، وتم نقله لاحقا إلى المستشفى.

وعند التصوير المقطعي، تبين وجود مسمار طوله 15 سم يمر بالصدغ الأيمن عبر محجر العين إلى الصدغ الأيسر، بينما قال الأطباء إن الوضع ازداد سوءا بسبب تلف الجافية في الدماغ والضغط على مقلة العين.