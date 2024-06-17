شريف منير يستبدل أضحية العيد بـ"بطيخة" (فيديو)

قدم الفنان المصري شريف منير دعمه للفلسطينيين بعيد الأضحى بمقطع فيديو استبدل فيه أضحية العيد بالبطيخ.

وقال في الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "انهارده جتلكوا بعد غياب وهنحتفل بالعيد وهندبح.. لكن هندبح بطيخة".

ثم قام بتقطيع البطيخة مضيفًا: "عموماً الألوان دي قريبة لقلوبنا كلنا الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، مش عايزين ننساهم وربنا يفك كربهم ويصبرهم"، في إشارة إلى ألوان علم فلسطين.