شريف منير يستبدل أضحية العيد بـ"بطيخة" (فيديو)
قدم الفنان المصري شريف منير دعمه للفلسطينيين بعيد الأضحى بمقطع فيديو استبدل فيه أضحية العيد بالبطيخ.
وقال في الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "انهارده جتلكوا بعد غياب وهنحتفل بالعيد وهندبح.. لكن هندبح بطيخة".
ثم قام بتقطيع البطيخة مضيفًا: "عموماً الألوان دي قريبة لقلوبنا كلنا الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، مش عايزين ننساهم وربنا يفك كربهم ويصبرهم"، في إشارة إلى ألوان علم فلسطين.
وكان رمز البطيخ انتشر بشكل واسع حول العالم مؤخرًا، منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويعد تاريخ استخدام البطيخ كرمز فلسطيني ليس جديدًا، إذ ظهر لأول مرة بعد حرب الأيام الستة العام 1967، وحينها جعلت إسرائيل عرض العلم الفلسطيني بمثابة جريمة جنائية في غزة والضفة الغربية، ما دفع الفلسطينيين للتحايل على الحظر مستخدمين البطيخ، الذي يحمل نفس ألوان العلم الفلسطيني عند تقطيعه.