بعيون حمراء.. جو بايدن ينشر صورة تثير الجدل

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر حسابه على منصة "إكس" صورة له بعيون متوهجة باللون الأحمر، وعلق عليها قائلًا: "تمامًا كما رسمناها"؛ ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوضح صورة بايدن أبعاد تعليقه عليها، إذ استخدم الرئيس الديمقراطي الميمات الخاصة بـ"دارك براندون"، باعتباره عقلًا مدبرًا من عالم آخر، وتهدف الصور المركبة، التي يطلق عليها "ميم"، إلى التعليق على مواقف أشخاص أو السخرية منهم، والترويج لفكرة معينة.