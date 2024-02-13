بعيون حمراء.. جو بايدن ينشر صورة تثير الجدل
نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر حسابه على منصة "إكس" صورة له بعيون متوهجة باللون الأحمر، وعلق عليها قائلًا: "تمامًا كما رسمناها"؛ ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوضح صورة بايدن أبعاد تعليقه عليها، إذ استخدم الرئيس الديمقراطي الميمات الخاصة بـ"دارك براندون"، باعتباره عقلًا مدبرًا من عالم آخر، وتهدف الصور المركبة، التي يطلق عليها "ميم"، إلى التعليق على مواقف أشخاص أو السخرية منهم، والترويج لفكرة معينة.
وتداول الديمقراطيون ومؤيدوهم الصورة بشكل واسع عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووسط تساؤل عدد من النشطاء عن أبعاد وأهداف الصورة، فيما إذا كانت ذات مغزى سياسي أم أنها دعاية انتخابية مع قرب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أوضحت وسائل إعلام أمريكية أن الصورة جاءت في معرض سخرية جو بايدن من نظرية مؤامرة تشير إلى التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم الأمريكية من أجل فوز فريق كانساس سيتي تشيفس بمباراة "سوبر بول"، الأحد، على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز. حسبما ذكر موقع قناة "الحرة".
وعلق بايدن على مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إكس" وهو يحمل قميص أحد لاعبي الفريق الفائز: "مع فوزهم الثالث في بطولة سوبر بول في خمسة مواسم فقط، لم يعد فريق كانساس سيتي تشيفس مجرد أبطال اليوم.. بل إنهم سلالة حاكمة.. ألف مبروك يا زعماء المملكة.. على استعداد للترحيب بعودة هذا الفريق إلى البيت الأبيض".
وكانت بعض نظريات المؤامرة التي روجت لها جماعات محافظة، قد أشارت إلى أن اتحاد كرة القدم الأمريكي تلاعب بمباريات التصفيات، ليتمكن الفريق الذي تدعمه نجمة الغناء تايلور سويفت من الوصول إلى "سوبر بول"، وذلك بعد أن وردت تقارير بأن الحزب الديمقراطي يسعى للحصول على تأييدها للرئيس الديمقراطي في حملة انتخابات عام 2024.