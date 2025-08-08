7 إصابات برصاص احتفالات نتائج الشهادة الإعدادية في سوريا

تسبب إطلاق الرصاص العشوائي، احتفاءً بصدور نتائج الشهادة الإعدادية في سوريا، بوقوع 7 إصابات مختلفة الشدة بين المواطنين في عدة محافظات.

وتبعاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تركزت الإصابات في مدينة إدلب وريف درعا والرقة، استناداً لإحصائية أولية، من المتوقع ارتفاعها، مع ورود المزيد من أخبار المدن السورية الأخرى.

ففي مخيمات "حربنوش" بريف إدلب الشمالي، أصيبت طفلة برصاص طائش فيما شهدت مدينة طفس في ريف درعا الغربي إصابة شاب جراء رصاصة مماثلة. وبمحافظة الرقة، سجلت خمس إصابات تراوحت بين طفلين وشابين وسيدة، في حصيلة تعكس استمرار هذه الظاهرة في مناطق متفرقة من البلاد.

ووصل عدد ضحايا إطلاق الرصاص العشوائي في سوريا، منذ مطلع عام 2025، إلى 159 شخصاً، من بينهم ضحايا استخدام السلاح بشكل خاطئ، نتيجة انتشاره بشكل كبير في أيدي المواطنين.

وتشير إحصائيات المرصد، إلى أن هناك 52 طفلاً بين القتلى، إضافة إلى 16 سيدة و91 رجلاً، أما عدد الجرحى فوصل إلى 99 بينهم رجال ونساء وأطفال.

ويعتبر إطلاق الرصاص العشوائي في الجو، ظاهرة تتكرر كل عام، تزامناً مع صدور نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية، رغم المناشدات الرسمية والشعبية، ووقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين كل عام.

ولا يقتصر إطلاق الرصاص العشوائي، على صدور نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية كل عام، بل يتكرر في الأفراح والأتراح، ويذهب ضحيته الكثير من المدنيين، دون أن تتمكن الجهات الرسمية من وضع حد لهذه الظاهرة، في ظل فوضى انتشار السلاح واستخدامه حتى في المشاجرات الشخصية.