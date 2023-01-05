عقد زواج شاب بلغة إنجليزية يثير ردود فعل واسعة في الكويت

ورغم الإشادة بمبادرة المأذون، فقد انتقده البعض وشكك بصحة العقد، حيث قال (متابع بصمت): "ماله داعي وخطأ من المأذون لان في شهود تشهد على العقد ودي اعرف ليش الإنجليزي".

وقال مدوِن آخر يُدعى نواف: "حتى لا تصبح عادة ويطلع بكره مأذون باللغة الهندية.. فعلوا العقوبات".