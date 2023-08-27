ارتفاع حصيلة انفجاري محطة وقود في رومانيا إلى قتيلين و56 إصابة

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارين في محطة للغاز المسال قرب بوخارست إلى قتيلين و56 إصابة، وفق ما أعلنت السلطات الرومانية.

ومن بين الجرحى 39 إطفائيًا أصيبوا بالانفجار الثاني، الذي وقع بعد استجابتهم للانفجار الأول بالمحطة الواقعة في كريفيديا شمال العاصمة.

والقتيلان هما زوجان، وقضى الرجل بنوبة قلبية، فيما قضت المرأة متأثرة بحروق بليغة.

وقال رئيس قسم الإسعاف، رائد عرفات، إن من بين الجرحى عنصرين من الشرطة وآخرين من الدرك، مشيرًا إلى أن بعض المصابين يعانون حروقًا بليغة.

وكشف عرفات، في بيان: "أرسلنا اثنين من رجال الإطفاء واثنين من المدنيين إلى الخارج لتلقي العلاج".

بدورها، أوضحت وزارة الدفاع الرومانية أن هؤلاء نُقلوا إلى إيطاليا وبلجيكا.