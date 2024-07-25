كشفت السلطات الليبية تفاصيل جديدة في عملية القبض على متهم وُصف بـ"أحد أكبر رؤوس السحر والشعوذة" في البلاد، بحسب بيان رسمي.

وقال البيان الصادر عن جهاز "دعم مديريات الأمن بالمناطق" التابع لوزارة الداخلية، في حكومة الوحدة الوطنية، إنه تم ضبط مواطن يحمل الجنسية المغربية يدعى (ع.ك)، في مدينة تاجوراء شرق طرابلس.

وأشار البيان إلى أن مداهمة تمت لـ"وكر" المتهم داخل إحدى المزارع، حيث كان يمارس أعمال السحر والشعوذة، لافتا إلى أن عملية المداهمة تمت إثر بلاغ من صاحب المزرعة حول شبهات تحوم حول المواطن الأجنبي الموقوف.

وأكد البيان أنه بالتعاون مع "وحدة مكافحة التطرف والظواهر الهدامة" بمديرية أمن الزاوية تمت إزالة أعمال السحر والتخلص منها بالكامل، محذرا المواطنين من التعامل مع السحرة.

ووصف البيان المتهم بأنه "أحد أخطر المشعوذين الذين عاثوا في الأرض فسادا، ودمروا البيوت وسببوا التفرقة بين العائلات".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بهذه العملية وبجهود السلطات الأمنية في محاربة مثل هذه الأفعال المرفوضة مجتمعيا، في حين طالب البعض بتوقيع أشد العقوبات على الشخص الموقوف.

وكان مجلس النواب الليبي أقر أوائل العام الحالي مشروع قانون جديد لتجريم السحر والشعوذة والكهانة يتضمن عقوبات مشددة في حق السحرة تصل إلى حد الإعدام، في حال ثبت تسبب أعمال السحر والشعوذة في قتل المستهدفين بها.