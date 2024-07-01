ظهور نادر لتوم كروز مع ابنه المتبنَّى (صور)

ظهور نادر لتوم كروز مع ابنه المتبنَّى (صور)
بظهور نادر شُوهد النجم الأمريكي توم كروز مع ابنه المتبنَّى "كونور"، 29 عامًا، في لندن يوم الجمعة الماضي.
ووصل كروز وابنه إلى مهبط طائرات الهليكوبتر وسط المدينة، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكان توم كروز (61 عامًا) وزوجته السابقة النجمة الأسترالية نيكول كيدمان قد تبنَّيا كونور وإيزابيلا خلال فترة زواجها التي امتدت بين عامي 1990 و2001.
وفي الوقت الذي يحافظ فيه كروز على علاقاته بإيزابيلا وكونور، إلا أنه غير موجود في حياة ابنته "سوري"، من زوجته الممثلة كاتي هولمز.
وأشارت عدة مصادر إلى أن علاقة كروز بابنته "سوري" متوترة، خاصة بعد أن اختارت إسقاط لقب والدها واستخدام الاسم الأوسط لوالدتها.
وتخرجت "سوري"، مؤخرًا، من مدرسة لاغوارديا الثانوية المتخصصة في تدريس الفنون البصرية والمسرحية، والآن تقدمت للدراسة في مجموعة من الجامعات؛ بهدف دراسة اختصاص له علاقة بالموضة.
وشُوهدت "سوري" وهي تحتفل مع والدتها بالتخرج، بينما تداولت وسائل الإعلام صورًا لوالدها وهو يرقص في إحدى حفلات "تايلور سويفت" الأخيرة في لندن، ما أكد تدهو علاقة الأب بابنته.