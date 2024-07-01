ظهور نادر لتوم كروز مع ابنه المتبنَّى (صور)

بظهور نادر شُوهد النجم الأمريكي توم كروز مع ابنه المتبنَّى "كونور"، 29 عامًا، في لندن يوم الجمعة الماضي.

ووصل كروز وابنه إلى مهبط طائرات الهليكوبتر وسط المدينة، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان توم كروز (61 عامًا) وزوجته السابقة النجمة الأسترالية نيكول كيدمان قد تبنَّيا كونور وإيزابيلا خلال فترة زواجها التي امتدت بين عامي 1990 و2001.