مصر.. القبض على شاب اعتدى لفظيا على فتاة بوسيلة مواصلات

ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب اعتدى لفظيا على فتاة داخل حافلة، بعد أن تقدمت الأخيرة ببلاغ ضده.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو فيديو صورته إحدى الفتيات داخل حافلة صغيرة "ميكروباص" لشخص يعتدي عليها بالسباب، حيث سألته عن إسمه لكنه رفض الافصاح عنه.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي التفاصيل قائلة: "كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن تعرض إحدى السيدات للاعتداء عليها بالسب أثناء استقلالها سيارة أجرة ميكروباص من أحد الأشخاص".

وأوضحت الداخلية: "بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سيدة) بأنها حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها وبين (أحد الأشخاص مسن) لقيامه بالإمساك بالمقعد الخاص بها بسبب كبر سنه ولدى طلبها منه عدم وضع يده على المقعد قام أحد مستقلي الميكروباص بالتعدي عليها بالسب".

وأضافت الداخلية المصرية: "عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكور (مقيم بالقليوبية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المذكورة بالتعدي عليه وعلى مستقلي الميكروباص بالسب.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وتصدر فيديو سب الشاب للفتاة داخل "ميكروباص" محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ طالب النشطاء بالقبض على الشاب وتقديمه للمحاكمة.