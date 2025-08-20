الإمارات تُنفذ إخلاءً طبياً عاجلاً لـ155 من المصابين والمرضى من غزة برفقة ذويهم

logo
منوعات

"وينزداي" يواصل تصدّر نتفليكس عالميا بملايين المشاهدات

"وينزداي" يواصل تصدّر نتفليكس عالميا بملايين المشاهدات
مسلسل وينزدايالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2025، 5:36 م

يواصل مسلسل "وينزداي" (Wednesday)، المشتق من "عائلة آدامز"، تصدّره لمنصّة نتفليكس، محافظًا على المرتبة الأولى بين المسلسلات الناطقة بالإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي.

وحقق الجزء الأول من الموسم الثاني 29.1 مليون مشاهدة بين 11 و17 أغسطس، رغم تراجعه بنسبة 42% عن أسبوعه الأول.

ومع ذلك، تفوّق بفارق كبير، إذ لم يحقق العرض صاحب المركز الثاني سوى 7.5 مليون مشاهدة.

أخبار ذات علاقة

مسلسل "وينزداي"

"وينزداي" يعود في موسم ثانٍ مليء بالغموض والتشويق

اللافت أن الموسم الأول عاد بدوره إلى دائرة الضوء، محتلاً المرتبة الثالثة بـ 7.4 مليون مشاهدة، مستفيدًا من زخم الموسم الجديد.

الموسم الثاني جذب 50 مليون مشاهدة في أسبوعه الأول، ليُصبح ثاني أكبر افتتاح لمسلسل إنجليزي على نتفليكس، بعد موسمه الأول عام 2022، الذي حقق 341 مليون ساعة مشاهدة (أي نحو 50 مليون مشاهدة)، وتحوّل لاحقًا إلى أكبر مسلسل ناطق بالإنجليزية بتاريخ نتفليكس مع أكثر من 252 مليون مشاهدة.

ورغم بداية الموسم الثاني الأبطأ بسبب تقسيمه إلى جزأين، فقد احتل الصدارة في 88 دولة هذا الشهر، ما يعكس ضخامة قاعدته الجماهيرية حول العالم.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC