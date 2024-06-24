مثل البشر.. "تكتيكات" تعتمدها الحيوانات لمواجهة الطقس الحار(صور)

تتأثر الحيوانات، مثل البشر، بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. وتقوم بعض الأنواع بتطوير تكتيكات لمكافحة الحرارة والحفاظ على برودة أجسامها. وهذه أبرز الوسائل التي تعتمدها الحيوانات للتخفيف من آثار حرارة الجو على الجسم.

التعرق

بالإضافة إلى البشر، تعد الخيول والقردة من بين الحيوانات التي تتعرق بغزارة. لكن تركيبة العرق تختلف من حيوان لآخر، فالخيول على سبيل المثال لا تتعرق الماء والأملاح فقط بل تفرز كذلك الدهون والبروتينات، وبما أنها تمتلك جلدًا سميكًا مقاومًا للماء من شأنه أن يعيق التبخر، فإن العرق الغني بالبروتين يعمل على ترطيب الشعر لتسهيل تدفق المياه من أجل التبخر.