ميس إسكندر

شغل خبر اعتقال وزارة الداخلية السورية للمؤثرين على منصة "ريالتي ميديا"، مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" القبض على المسؤول عن المنصة، بالإضافة إلى ثلاثة شبان وفتاة يعملون ضمنها، وذلك على خلفية نشرهم لفيديو "مسيء لآداب وقيم المجتمع السوري".

وأكد قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية أن المسؤولين عن المنصة اعترفوا خلال التحقيقات أن فيديوهاتهم جميعها غير حقيقية، ويمثلونها من أجل حصد مشاهدات عالية وكسب مبالغ مادية كبيرة.

وأكد أن الفيديو يعدُّ "جرم" وانتهاكاً واضحاً لقيم المجتمع، خاصة أنه يُبث عبر الإنترنت، مشددين على أن التحقيقات ما زالت جارية، وسيُحَالُون للقضاء لينالوا عقابهم العادل.

وكانت منصة "ريالتي ميديا" قد نشرت عبر صفحاتها قبل أيام، فيديو من إحدى التجارب الاجتماعية التي تبثها عادة، وظهرت فيه فتاة تتحدث عن علاقاتها العاطفية، وتقبل زوجها لعلاقة الصداقة بينها وبين حبيبها السابق.

وأثار هذا المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، وطالب كثيرًا منهم بإلقاء القبض عليهم؛ لمعاقبتهم على نشر محتوى لا يتناسب مع قيمهم وعاداتهم، خاصة أن منصات التجارب الاجتماعية كثرت مؤخرا، وباتت تنشر كثيرًا من القصص الشاذة والمسيئة، وفق تعبيرهم.