العراق.. فتى يقتل صديقه إثر عبثه بسلاح ناري

أحمد عبد

في حادثة مأساوية، قتل فتى بعمر 14 عامًا صديقه من خلال عبثه بسلاح ناري في بغداد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إنها ألقت القبض على حدث أقدم على قتل صديقه عن طريق الخطأ، نتيجة العبث بسلاح ناري يعود لوالده في منطقة الكمالية في بغداد.

وأكد شهود عيان أن الفتى صغير السن لا يعرف كيفية استعمال المسدس، الذي يعود لوالده، وأنه كان يمازح صديقه بتصويب المسدس نحو رأس صديقه المقارب لعمره، ولم يكن يعرف أن السلاح فيه عيارات نارية ولم يكن مؤمن.

وأضاف الشهود أن الرصاصة استقرت في رأس صديق الجاني، ما أدى إلى مصرعه في الحال ولم تمهله حتى الوصول إلى المستشفى.

وأشار الشهود إلى أن قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث فورًا بطلب من والد الفتى، كي تعمل على توقيفه في مركز الشرطة خوفًا عليه من ردة فعل أهل المجني عليه وأن يقتل لحظتها كثأر قبلي.