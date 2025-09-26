logo
منوعات

بصحبة عمدة نيويورك.. محمد رمضان يعود إلى "جذوره الفرعونية" (صور)

بصحبة عمدة نيويورك.. محمد رمضان يعود إلى "جذوره الفرعونية" (صور)
الفنان المصري محمد رمضانالمصدر: الإنستغرام
محمد بركة
محمد بركة

لا يزال الفنان المصري محمد رمضان يواصل أنشطته المختلفة على هامش زيارته الحالية للولايات المتحدة، حيث شارك متابعيه مقطعًا مصورًا يوثّق لقاءه مع إيرك آدمز، عمدة نيويورك، معربًا عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي لمسها من الأمريكيين.

ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستغرام" عدة صور وفيديوهات جمعته بآدمز خلال زيارة متحف "متروبوليتان" الشهير، معلقًا: "ليلة عظيمة مع أخي الرائع، عمدة نيويورك إيرك آدمز، وسط حضارتنا الفرعونية التي أحمل جذورها أينما ذهبت".

وتجول رمضان برفقة العمدة في القسم الخاص بالحضارة المصرية القديمة، وعلّق عبر خاصية "القصص" قائلاً: "خلال زيارتي لأجدادي الفراعنة في نيويورك".

وسبق أن أعلن الفنان المصري عن إحياءه حفلًا غنائيًا في مدينة نيويورك يوم 17 يناير المقبل على خشبة مسرح "ماديسون سكوير غاردن"، أحد أشهر المسارح العالمية.

أخبار ذات علاقة

الفنان المصري محمد رمضان

بعد لقاء عمدة نيويورك ولارا ترامب.. محمد رمضان يثير التساؤلات في أمريكا

وأثار رمضان حالة من الفضول والجدل حين ظهر في مقاطع فيديو بصحبة لارا ترامب وابنتها كارولينا، حيث حرص على تعليم الطفلة بعض حركات الرقص ومشاركتها اللحظات المرحة.

وعلّق رمضان قائلا: "أفضل يوم عمل مع لارا ترامب وابنتها .. الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب.. أحلى فتاة في العالم".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC