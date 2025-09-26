بصحبة عمدة نيويورك.. محمد رمضان يعود إلى "جذوره الفرعونية" (صور)

لا يزال الفنان المصري محمد رمضان يواصل أنشطته المختلفة على هامش زيارته الحالية للولايات المتحدة، حيث شارك متابعيه مقطعًا مصورًا يوثّق لقاءه مع إيرك آدمز، عمدة نيويورك، معربًا عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي لمسها من الأمريكيين.

ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستغرام" عدة صور وفيديوهات جمعته بآدمز خلال زيارة متحف "متروبوليتان" الشهير، معلقًا: "ليلة عظيمة مع أخي الرائع، عمدة نيويورك إيرك آدمز، وسط حضارتنا الفرعونية التي أحمل جذورها أينما ذهبت".

وتجول رمضان برفقة العمدة في القسم الخاص بالحضارة المصرية القديمة، وعلّق عبر خاصية "القصص" قائلاً: "خلال زيارتي لأجدادي الفراعنة في نيويورك".

وسبق أن أعلن الفنان المصري عن إحياءه حفلًا غنائيًا في مدينة نيويورك يوم 17 يناير المقبل على خشبة مسرح "ماديسون سكوير غاردن"، أحد أشهر المسارح العالمية.

أخبار ذات علاقة بعد لقاء عمدة نيويورك ولارا ترامب.. محمد رمضان يثير التساؤلات في أمريكا

وأثار رمضان حالة من الفضول والجدل حين ظهر في مقاطع فيديو بصحبة لارا ترامب وابنتها كارولينا، حيث حرص على تعليم الطفلة بعض حركات الرقص ومشاركتها اللحظات المرحة.

وعلّق رمضان قائلا: "أفضل يوم عمل مع لارا ترامب وابنتها .. الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب.. أحلى فتاة في العالم".