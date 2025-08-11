ركاب سفينة تركية يعيشون أوقاتا عصيبة بعد اصطدامها بصخرة (فيديو)

عاش ركاب سفينة نقل في تركيا، لحظات عصيبة عندما اصطدمت بصخرة وسط المياه، ما تسبب لها بضرر كبير كاد يغرقها مع ركابها.

وأظهرت مقاطع فيديو خلال الحادث الذي وقع في بحر مرمرة بشمال غرب تركيا، السفينة وهي مائلة في البحر بسبب دخول المياه إليها بعد الاصطدام.

كما ظهر الركاب في صالة السفينة وسط قلق وترقب، بينما ارتدى كثير منهم سترات النجاة من الغرق، وخرج آخرون للسطح ومراقبة عمليات الإنقاذ عن قرب.

وتدخلت عبارة أخرى قريبة من المكان، بشكل سريع، وسحبت العبارة المتضررة نحو أقرب ميناء، قبل إنزال الركاب وإفراغها من المياه والبدء بإصلاحها.

وكانت العبارة في رحلة من مدينة إسطنبول، نحو جزيرة "أفشا" التي تتبع ولاية "بالكيسير" عندما وقع الاصطدام بشكل غير متوقع في مسار معتاد.

ولحسن حظ الركاب، فقد وقع الحادث في ساعات نهار يوم أمس الأحد، قبل أن تشهد المنطقة القريبة في مساء اليوم ذاته، زلزالاً شدته 6.1 درجة على مقياس "ريختر" خلف وفاة على الأقل وأثار الرعب في عدة مدن بينها، إسطنبول.

وبدت أجواء الركاب وعمليات الإنقاذ للسفينة المائلة، أشبه بفيلم "تيتانيك" العالمي الذي روى في مشاهد مخيفة ومؤثرة، كارثة غرق سفينة تحمل الاسم ذاته قبل نحو مئة عام بسبب اصطدام بكتلة جليد ضخمة.