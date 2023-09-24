أكبر عينة من كويكب تحط في الصحراء الأمريكية

وصلت أكبر عينة جُمعت على الإطلاق من كويكب، وكالة ناسا بعد أن حطت، اليوم الأحد، في صحراء ولاية يوتا الأمريكية، إثر عملية هبوط نهائية سريعة جدًا عبر الغلاف الجوي للأرض، بعد 7 سنوات على إقلاع المركبة "أوسايرس-ريكس".

وكان يفترض أن تلجم مظلتان متتاليتان عملية الهبوط، التي تابعها الجيش عبر أجهزة استشعار، إلا أن المظلة الرئيسة فتحت على ارتفاع أعلى مما كان متوقعًا وحطت الكبسولة قبل الموعد المقرر بقليل، على ما قال معلق وكالة "ناسا" خلال بث مُباشر.