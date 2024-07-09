من هو شاعر الحب الكويتي الراحل يعقوب السبيعي؟‎

نعى الكويتيون، اليوم الثلاثاء، مواطنهم الراحل، يعقوب يوسف السبيعي الذي حمل لقب شاعر الحب، بعد أن طغت قصائد الحب على إنتاجه الشعري طوال خمسة عقود.

وصدر أول ديوان شعر مطبوع للشاعر السبيعي، عام 1979، ومنذ ذلك الحين، بدا أن موضوع الحب والغزل حاضر بشكل كبير في قصائده، قبل أن تلقبه الصحف والمجلات الأدبية، ونقاد الشعر ومحبيه، بلقب شاعر الحب.

وُلد الشاعر يعقوب يوسف السبيعي في حي المرقاب في الكويت عام 1945، وتلقى تعليمه في مدارس الكويت مثل أقرانه، لكنه اختلف عنهم بكونه كان ميالاً للقراءة والأدب بشكل كبير.

ساعده السكن الداخلي في المرحلة الثانوية، على قراءة كثير من الكتب التراثية والشعرية التي كانت متوفرة في مكتبة المدرسة، ليكتسب ثقافةً كبيرةً مكنته من القدرة على الكتابة بشكل مبكر.

قاده شغفه بالقراءة والأدب نحو العمل في جامعة الكويت، وبالقرب من مكتبتها، ليواصل رحلة القراءة الأدبية، بما فيها دواوين الشعر العربي وحفظ قصائد كثيرة منها.

انضم ذلك القارئ النهم عام 1979، إلى شعراء البلاد بعد أن صدر له أول ديوان مطبوع، وقد حمل عنوان "السقوط إلى الأعلى"، متضمنًا 26 قصيدة غلب عليها الحب والغزل.

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وكان ذلك الديوان مقدمة لبدء مرحلة الإنتاج الأدبي بعد سنوات القراءة والتلقي، حيث صدرت له تباعاً دواوين: "مسافات الروح"، و"الصمت مزرعة الظنون"، و"إضاءات الشيب الأسود"، إضافة إلى عدد من القصائد في الصحف والمجلات، والتي لم تجمع في ديوان.

كما صدر للسبيعي كتاب "أوراق، كتابات أدبية"، والذي طبع من خلال وزارة الإعلام بالكويت، العام 1996.

يقول النقاد الذين كتبوا عن تجربة السبيعي الشعرية، إنه نظم الشعر في أغلب موضوعات الشعر العربي، مثل الوطنية والمديح والوصف، لكن من بين نحو مئة قصيدة مطبوعة في دواوينه الأربعة، كان موضوع الحب بكل أنواعه، مثل الحب للمرأة، وللجمال، وللأقوال والأفعال والمواقف، الأبرز والأكبر فيما كتب.

وشهدت مسيرة شاعر الحب الراحل، الحصول على الجوائز والتكريم، إذ حصد ديوانه "الصمت مزرعة الظنون" الصادر عام 1989، الجائزة التشجيعية لأحسن ديوان شعر.

وطُبع ديوان السبيعي "إضاءات الشيب الأسود"، بدعم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عام 1997.

كما اختارت وزارة التربية عددًا من قصائده الوطنية التي تمجد الكويت، لتكون ضمن المنهاج الدراسي في المرحلة المتوسطة.