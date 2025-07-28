انتقادات لماجدة الرومي بعد "اقتحام المساحة الشخصية" لفيروز

تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لسيل من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتقد فيها المستخدمون طريقتها بالتعبير عن تعاطفها مع النجمة فيروز، في عزاء ابنها زياد الرحباني.

وفي الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، جثت ماجدة الرومي أمام فيروز التي جليت بصمت، وبدأت تقبيل يديها، ما دفع المرافقين لمحاولة إبعادها وانتشالها.

وخلال لحظات، تدخلت ابنة فيروز ريما الرحباني التي حاولت الإمساك بيد ماجدة الرومي ومساعدتها على النهوض، وإبعادها عن والدتها التي بدا عليها الارتباك من الموقف.

وانتقد مئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ماجدة الرومي، مشيرين إلى أنها تخطت الأعراف، بالاقتراب من الفنانة اللبنانية فيروز واقتحمت مساحتها الشخصية الخاصة وتسببت في إرباكها، في ظل ما تعيشه من حزن على فقدان ابنها.

وأشار آخرون إلى الطريقة التي حرص فيها مشاهير آخرون على احترام مساحة فيروز وتقديم كلمات التعزية لها عن بعد.

في المقابل، دافع البعض عن ماجدة الرومي، مؤكدين أن تصرفها "نابع عن محبة وتقدير" للنجمة اللبنانية الشهيرة.

وكانت فيروز قد ظهرت في جنازة ابنها زياد بعد سنوات من الغياب الإعلامي، حيث بدت متأثرة برحيله ومرتبكة من الجموع التي أحاطتها أمام الكنيسة وداخل قاعة العزاء.

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يذكر أن زياد الرحباني رحل عن 69 عامًا يوم السبت 26 يوليو 2025 في مستشفى ببيروت، بعد صراع طويل مع المرض، حيث بدأت مشكلته الصحية في الكبد لتمتد لقلبه وجهازه التنفسي، ما أفقدته الدافع للعلاج، بحسب ما أكده مقربون منه.

وشهدت جنازة الفنان الراحل حضورا مهيبا من اللبنانيين، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاهير، الذين حرصوا على التواجد في العزاء منهم جوليا بطرس وكارول سماحة ونجوى كرم وراغب علامة وهيفاء وهبي وآخرون.