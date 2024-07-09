رضوى الشربيني تفتح النار على حسام حبيب وتتهمه بتدمير شيرين

شنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني هجوما "غير مسبوق" على الفنان حسام حبيب؛ إذ اتهمته بأنه وراء ما أسمته "انهيار" و"تدمير" طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب على المستويين الفني والإنساني.

وأكدت أن شيرين قبل ارتباطها بحسام كانت نجمة متألقة كمطربة وممثلة، لكنها تحولت على يديه إلى إنسانة محطمة وامرأة تعيسة تعاني الاكتئاب والوزن الزائد.

واستنكرت رضوى الشربيني قيام حسام بتصوير آثار الدمار الذي أحدثته شيرين في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، مناشدة الفنان المصري بالابتعاد عنها وتركها في حالها حتى يتم إنقاذها.

ووجهت الشربيني رسالة إلى حسام في بث مباشر عبر صفحتها في فيسبوك قائلة "ابعد عن شيرين طالما شيرين بهذا الجنون وفضحت نفسها علشان تلبسك قضايا".

وأضافت مستنكرة "بيقول في التسجيل الصوتي إذا كنت أنا واخد 5 آلاف دولار، فهي جيباهم منين ولو مش كده نشوف الأموال العامة هتعمل إيه معاها.. هل ده يعقل؟"

وواصلت رضوى قائلة: أنت قبل ما تتجوز شيرين كانت نجمة النجوم في الغناء، وكانت عاملة برنامج مكسر الدنيا ومسلسل مكسر الوطن العربي، وكل الناس بتشيد بتمثيلها وشيك في لبسها وشكلها منمق وواخدة بالها من أكلها وجسمها ومحدش عمره سمع عنها فضايح، وعمرنا ما شفنا راجل، فضحها بالطريقة دي".

وتساءلت " أنت شايف سبتها عاملة إزاي؟ كام كيلو؟ مش قادرة تمشي ولا تلبس بعد 5 سنين بقيت فوق الـ100 كليو، وحلقت شعرها. ومرة قصت شعرها. والست تعبت وما بتشتغلش والفيديو يقطع القلب ومنهارة.. والجمهور يتكلم وقصة شيرين وحسام ما بتخلصش، وأصبح مسلسل أجزائه مملة وسخيفة. ناوي على إيه أكتر من كده؟ الست خلصت".

وكان الملحن والمطرب حسام حبيب فجر صدمة قوية لجمهور طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أن اتهمها بإيذاء ابنتها، وذلك بعد استدعائه لمواجهته بما هو منسوب إليه من اتهامات بالتعدي بالضرب على الفنانة، والتسبب في إصابتها.

واتهم حسام شيرين بأنها آذت ابنتها بطريقة لو عرفها الناس لانتهت فورا بالنسبة إليهم، وفق ما جاء في أقواله، مؤكدا أنه لم يقم بالاعتداء على شيرين، وإنما تدخل فقط لينقذ ابنتها من بين يديها.

وطلب حسام الاستعانة بشهود عيان على الواقعة من ضمنهم ابنة شيرين، كما أرفق أقواله بمقطع فيديو قال إنه يثبت براءته مما هو منسوب إليه.