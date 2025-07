وفاة مغني البانك الأسطوري جوك ماكدونالد بحادث غرق

توفي جوك ماكدونالد، المغني الأسطوري وقائد فرقة البانك الشهيرة The B*****k Brothers، عن عمر يناهز 69 عاماً إثر حادث غرق مأساوي وقع في أيرلندا.

وأكد عازف الطبول في الفرقة، بات باتين، الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أحدث صدمة واسعة بين المعجبين وزملائه في الوسط الموسيقي.

وكان ماكدونالد شخصية بارزة ومؤثرة في مشهد موسيقى البانك والروك البديل. وأسس فرقة The B*****k Brothers عام 1979، وقادها لإصدار تسعة ألبومات استوديو، وأربعة ألبومات حية، و28 أغنية منفردة.

وعُرفت الفرقة بكلماتها الجريئة وأدائها المسرحي اللافت، وبنت قاعدة جماهيرية قوية في أوروبا وخارجها.

أخبار ذات علاقة حقيقة انتحار أسطورة الروك أوزي أوزبورن

ومن أشهر أغانيهم الأصلية Horror Movies، The Bunker، وThe Slow Removal of the Left Ear of Vincent van Gogh، كما نالت الفرقة شهرة واسعة من خلال نسخها الخاصة لأغاني فنانين مثل ليد زيبلين، وديفيد بوي، وستبينوولف، وفانجيليس.

وكان ماكدونالد يعمل على مواد موسيقية جديدة في وقت وفاته، بما في ذلك أغنية منفردة وألبوم قيد الإنتاج.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل نعي مؤثرة من معجبيه، الذين عبروا عن حزنهم لفقدان فنان استثنائي وصاحب حضور قوي وروح مرحة، معروف بحبه للموسيقى وكرة القدم وثقافة أوروبا، خاصة بلجيكا وألمانيا.

ونشر باتين رسالة مؤثرة طالب فيها بمنح العائلة والفرقة بعض الخصوصية والوقت لاستيعاب الفقدان المفاجئ، قائلاً: "ارقد بسلام يا صديقي... سأفتقدك كثيراً".