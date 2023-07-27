محارب السرطان حمد بن جروان: انتشر المرض بجسدي

أعلن الدكتور السعودي حمد بن جروان عن عودته للسعودية بعد انتشار مرض السرطان في جسده، لافتًا إلى أن النتائج الأخيرة بيَّنت "أنه لا يوجد فائدة من العلاج".

وقال بن جروان عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقًا): "بعد الفحوصات كالعادة قالوا المرض منتشر وما في فايده من العلاج، وبرجع السعودية إن شاء الله والحمد الله على كل حال".

وأضاف: "ولكن فقدت هذا الأسبوع شخصًا غاليًا عندي، وشابًّا من خيرة مَن عرفت بسبب حادث، ما كان عنده لا مرض ولا غيره ولكن جاء أجله، كان يشوفني الأقرب للموت بحكم المرض الخبيث، ولكن الأقدار بيد الله".