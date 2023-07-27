محارب السرطان حمد بن جروان: انتشر المرض بجسدي
أعلن الدكتور السعودي حمد بن جروان عن عودته للسعودية بعد انتشار مرض السرطان في جسده، لافتًا إلى أن النتائج الأخيرة بيَّنت "أنه لا يوجد فائدة من العلاج".
وقال بن جروان عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقًا): "بعد الفحوصات كالعادة قالوا المرض منتشر وما في فايده من العلاج، وبرجع السعودية إن شاء الله والحمد الله على كل حال".
وأضاف: "ولكن فقدت هذا الأسبوع شخصًا غاليًا عندي، وشابًّا من خيرة مَن عرفت بسبب حادث، ما كان عنده لا مرض ولا غيره ولكن جاء أجله، كان يشوفني الأقرب للموت بحكم المرض الخبيث، ولكن الأقدار بيد الله".
وأشار الشاب السعودي، الذي يلقبه متابعوه بـ"محارب السرطان"، في التغريدة ذاتها إلى أن "معاناة مرض السرطان صعبة جدًّا بين الكيماوي والإشعاع والأدوية والسفر للبحث عن العلاج، لكن لا يملك الإنسان من أمره شيئًا الأمر لله من قبل ومن بعد".
ويرى بن جروان أن "الفقر والمرض ومصاعب الحياة وابتلاءاتها تتجاوزها النفس البشرية إذا أدركت أن قدرة الله وحكمته تفوق تقديرها وأمنياتها ورغباتها".
ويعتبر الشاب حمد بن جروان، المصاب بسرطان نادر في الأنسجة والأعصاب منذ 14 عامًا، من أشهر محاربي هذا المرض في المملكة العربية السعودية، إذ لم يمنعه من متابعة دراساته العليا، والحفاظ على معنوياته مرتفعة، ما جعله مصدر إلهام للعديد من الناس.