"مغتربون".. مسلسل جديد يطرح أسئلة الحرب في سوريا

ما إن طُرح برومو مسلسل "مغتربون" حتى بدأ الترقب لدى المشاهدين خاصةً أنه كان بمثابة إعلان عن عودة كاتب السيناريو الكبير نجيب نصير بالشراكة مع رامي عمران ضمن هذا العمل الذي يتناول عبر 30 حلقة موضوعات لها علاقة بتأثيرات الحرب على المواطنين السوريين، وتبعات النزوح واللجوء على الصعيد الاجتماعي، والنفسي، والسياسي، والاقتصادي.

ويعالج العمل قضايا اللجوء بلغة درامية جديدة تحمل في كل حلقة موضوعًا خاصًا، تتم معالجته بأسلوبية مكثفة تحمل في طياتها الكثير من الأسئلة عن واقع السوريين الجديد، ومآلات أحزانهم، وأحلامهم، وآمالهم.

تبدأ شارة العمل بما يشبه السلاسل الوثائقية من خلال إحصائيات (12 سنة من الحرب، 7.2 مليون نازح، 2 مليون في المخيمات، 1300 مخيم، 6.5 مليون لاجئ) ليستعرض بعدها الشخصيات الثلاث الرئيسة في المسلسل من خلال ملفات اللجوء الخاصة بهم: وهم فؤاد (أيمن عبد السلام)، وزوجته داليا (ريام كفارنة)، وأخوها هيثم (لجين إسماعيل).