مصرع شخصين وإصابة 11 بحادث "مرعب" في الجزائر (فيديو) | إرم نيوز

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 11 آخرون في حصيلة أولية أسفر عنها حادث مروري "مرعب" شهدته اليوم الأحد ولاية تلمسان الجزائرية.

وبحسب بيان صادر منذ قليل عن جهاز الحماية المدنية، نتج الحادث عن اصطدام حافلة لنقل الركاب وسيارة خاصة في ساعة مبكرة من صباح اليوم بمنطقة "السهب بلدية" ودائرة "سبدو".

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحادث حجم الدمار الذي لحق بالسيارة الخاصة.

#تلمسان حادث مرور #مميت بالطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي #سبدو و #تلمسان ، بالضبط على مستوى قرية بلنوار بلدية تيرني . 👈 أسفر الحادث للأسف عن وفاة شخصين (02) (رحمهما الله) و إصابة احدى عشر (11) شخص بجروح. ✅أفراد #الفرقة الإقليمية للدرك الوطني #بتيرني بالمكان من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة و تسهيل حركة المرور . ✅ ننصح مستعملي الطريق بالتقيد بقواعد السياقة السليمة و تخفيض السرعة. Posted by ‎طريقي Tariki‎ on Sunday, August 25, 2024

وعلى الفور، انتشرت عناصر الشرطة بالمكان وقامت بإعادة فتح الطريق أمام حركة السير، فيما تم نقل الضحيتين وإسعاف المصابين إلى المستشفى.

ولم تتضح بعد ملابسات الأسباب الفعلية للحادث، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا شاملا لكشف تفاصيل الحادث.

وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع ضحايا ومصابي الحادث، فيما أشار بعضهم إن سبب الحادث المروع السرعة الزائدة، وآخرون قالوا إن السبب هو الطريق غيلا الآمن.