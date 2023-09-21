صحيفة: الجميع في أوروبا يتنفسون هواءً غير صحي

كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" أن 98% من الأوروبيين يتنفسون هواءً ملوثًا شديد الضرر يرتبط بوفاة 400 ألف شخص سنويًّا، وأن أوروبا تواجه أزمة صحية عامة حادة، حيث يعيش الجميع، تقريبًا، في مناطق ذات مستويات خطيرة من تلوث الهواء.

وأظهرت البيانات، التي تم جمعها باستخدام أحدث المنهجيات، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية التفصيلية والقياسات من أكثر من 1400 محطة مراقبة أرضية، صورة قاتمة للهواء القذر، حيث يعيش غالبية الأوروبيين في مناطق تعاني من تلوث جسيمات دقيقة شديد الضرر، يتجاوز المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، التي تنص على أن متوسط التركيزات السنوية لجسيمات "PM2.5" يجب ألا يتجاوز 5 ميكروجرامات في المتر المكعب (ميكروجرام/م3).

وأشار التحقيق إلى أن الوضع في أوروبا الشرقية أسوأ بكثير من أوروبا الغربية. فعلى سبيل المثال: في مقدونيا الشمالية يتعرَّض أكثر من ثلثي السكان لمستويات تلوث في الهواء تتجاوز بمقدار أربع مرات الحد المسموح به من قِبل منظمة الصحة العالمية. في حين، وصلت مستويات التلوث في العاصمة "سكويبي" إلى ست مرات أكثر.

كما عانى معظم سكان الدول الأوروبية، بنسب متفاوتة بحسب التحقيق، من عدم الالتزام أو المعرفة لإرشادات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بتلوث الهواء، إذ سجلت أوروبا الشرقية النسب الأعلى، في حين سجلت ألمانيا نسبة 75%، وإسبانيا 49%، وفرنسا 37%.

وأضافت "الغارديان" بأن تلوث الهواء أصبح قضية رئيسة في أوروبا، حيث يتعرَّض الاتحاد الأوروبي لضغوط لبذل المزيد من الجهود لمعالجة أزمة الصحة العامة المتزايدة. في الأسبوع الماضي، صوَّت البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن "PM2.5" بحلول عام 2035.

وتابعت بأن دراسات حديثة وجدت أن تلوث الهواء كان مسؤولًا عن مليون حالة ولادة جنين ميت سنويًّا، وأن الشباب الذين يعيشون في المدن لديهم بالفعل مليارات من جزيئات تلوث الهواء السامة في قلوبهم.

وأوضحت بأن مستويات التلوث لن تختلف بشكل كبير فورًا، لكن قد تكون هناك مناطق تم فيها تنفيذ تدابير صارمة لمكافحة التلوث وشهدت بعض التحسن.

ولفتت إلى أن البيانات التي وفرها التحقيق هي الأفضل في الوقت الحالي. وطالبت السياسيين بالجرأة والطموح وأن يتخذوا الخطوات العاجلة اللازمة لمعالجة هذه الأزمة.