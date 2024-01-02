زلازل اليابان تسفر عن سقوط كثير من الضحايا وتسبب أضرارا جسيمة‎

ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوتها 3 درجات. وشعر السكان بنحو 6 هزات قوية إضافية صباح الثلاثاء، وفقا للوكالة، ويبلغ العدد المؤقت للضحايا 6 قتلى على الأقل، في حين أن الأضرار المادية كبيرة.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوّية اليابانيّة، الثلاثاء، رسميًّا التحذير من خطر حدوث تسونامي إثر الزلازل التي ضربت وسط البلاد منذ الاثنين.

وأعلن وزير الدفاع مينورو كيهارا أنّ ألف جندي يستعدون للتوجّه إلى المنطقة، بينما وضع 8500 غيرهم في حال تأهّب. وأُرسِلت نحو عشرين طائرة عسكريّة لتقييم الأضرار.