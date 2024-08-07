قضت محكمة كويتية، ذات أحكام قطعية، يوم الأربعاء، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لمواطنين كويتيين أدينا بسرقة قرية تراثية شهيرة في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن محكمة التمييز أيدت حكما بسجن المواطنين مدة ثلاث سنوات، بعدما ضبطتهم دورية أمنية خارجين من القرية التراثية بعد كسر بوابتها وسرقة كابلات من داخلها.

ووقعت الحادثة العام الماضي، عندما أوقفت دورية تابعة لمباحث محافظة الجهراء، سيارة بداخلها اللصان وهما بعمر (63، 46 عاما)، وبدا أنهما تحت تأثير الخمر.

وأقر اللصان في التحقيقات بربط باب القرية التراثية بحبل وسحبه بالسيارة، قبل دخول المكان وسرقة كابلات ومواد بناء أخرى، من ثم الفرار.

وتقع قرية "الشيخ صباح الأحمد التراثية" في منطقة السالمي، وافتتحتها الكويت عام 2015، لتكون مقرا للعناية بالموروث الشعبي للكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

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وتضم القرية التراثية أو "الموروث الشعبي" كما يسميها الكويتيون، ستة أجنحة تمثل كل دولة من دول الخليج العربي الست، وهي أشبه بمتحف كبير لعرض الفنون والأعمال التراثية.

ويوجد داخل القرية التراثية الكبيرة قاعة للاحتفالات والمناسبات، وبحيرة وسوقا وقصور وبوابات تراثية، بجانب مطاعم ومقاه شعبية وحدائق وملاعب للأطفال ومسجد.