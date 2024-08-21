أثارت حادثة اعتداء لبناني من أصحاب السوابق على عاملة من الجنسية الإثيوبية في محاولة لاختطافها أمام الملأ، جدلا واسعا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر مواطنون، تجمع أكثر من شخص لمشاهدة الحادثة، دون تحرك أحد منهم.

وظهر اللبناني، الذي يدعى "سيمون أوغلانيان" وفق حساب "وينيه الدولة" المحلي، وهو يحمل مسدسا، بينما كان على متن دراجة نارية برفقة شخص آخر، وحاول جاهدا اختطاف العاملة الإثيوبية.

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وخلال محاولته، عمد إلى ضربها بعنف، وجذبها من شعرها، وتهديدها بالسلاح، بينما قاومته بشدة، أمام أنظار المارة، الذين اكتفوا بالمشاهدة.

وبحسب المعلومات، فإن اللبناني المعتدي من أصحاب السوابق في تجارة الممنوعات، وسبق أن قضى عقوبة 5 سنوات في السجن.

ويظهر في نهاية الفيديو، العاملة وقد تركها المعتدي على الأرض، بعد فشله في اختطافها، وتبدو في حالة سيئة بعد تعرضها للعنف الشديد، بينما لم يسعفها أحد.

وعبر متابعون عن استغرابهم من موقف المتواجدين في المكان، وعدم إقدام أي أحد على نجدة العاملة أو مساعدتها.