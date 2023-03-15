أبرزها "الكبير أوي 7".. مسلسلات تحمل أسماء أبطالها في رمضان 2023
طرحت الشركات المنتجة لمسلسلات رمضان 2023 الملصقات الرسمية، استعدادًا للعرض في الموسم الذي سينطلق الأسبوع المقبل.
ولوحظ أن معظم الأعمال المشاركة تمت تسميتها على اسم بطل العمل، مثل "الكبير أوي7"، "الأجهر"، "الإمام الشافعي" وغيرها.
الكبير أوي7
يعد مسلسل "الكبير أوي7" من أبرز المسلسلات المشاركة بالموسم الرمضاني 2023، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الماضي.
ويتحدث المسلسل عن عائلة "الكبير أوي"، المكونة من 3 أشقاء توائم، وهم "الكبير، حزلقوم، جوني".
مسلسل "الكبير أوي 7"، بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد فرج، وحسين أبو حجاج، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر مشاركة بعض ضيوف الشرف بحسب القصة والسيناريو للمسلسل.
جعفر العمدة
تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة "محمد رمضان" وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل.
المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، أحمد فتحي، طارق النهري، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.
عملة نادرة
تدور أحداث المسلسل في فترة التسعينيات، وتقدم نيللي كريم من خلاله الدراما الصعيدية للمرة الأولى، إذ تجسد شخصية "نادرة" التي تخوض خلال العمل حرباً شرسة مع أهل زوجها بعد وفاته، وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتدافع عن حقوقها.
ويشارك نيللي كريم في البطولة جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، محمد فهيم، نهى صالح، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.
الإمام الشافعي
يتناول المسلسل حياة "الإمام الشافعي"، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ويمثل عودة للأعمال الدينية بعد غياب طويل عن الموسم الرمضاني.
المسلسل بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، أروى جودة، خالد أنور، محمد الشرنوبي، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، خالد القيش وآخرون.
جميلة
تجسد بطلة العمل الفنانة ريهام حجاج شخصية "جميلة"، ويناقش العديد من المشكلات الأسرية والاجتماعية، وما يحدث داخل الأسرة المصرية، كما يقدم العمل نصائح للآباء للتعامل الجيد مع الأبناء، حتى لا يدفعوا ثمن أخطائهم في المستقبل.
ويشارك ريهام حجاج في البطولة كل من عبير صبري، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وهاني عادل، وهشام إسماعيل، ونبيل عيسى، وياسر علي ماهر، وعبير منير، ورحمة حسن، وريم سامي، ورحاب حسين.
الأجهر
يظهر بطل المسلسل الفنان عمرو سعد بشخصية شاب خارج عن القانون ومتهم بقتل والدته وأثناء تواجده في الإصلاحية سيكون اسمه يوسف ولكن بعدما يهرب يتغير اسمه لـ مصطفى الأجهر.
ويشاركه البطولة درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، أحمد مجدي، والعمل من إخراج ياسر سامي، وتأليف أحمد حلبة.
رشيد
تدور قصة المسلسل حول تعرض "رشيد" الذي يجسد شخصيته الفنان محمد ممدوح لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يتعرض للخيانة من أقرب أصدقائه وتزداد الأحداث تعقيداً بعد اتهامه في قضية قتل، ليجد نفسه في موقف بالغ الصعوبة.
يشارك في بطولة المسلسل ريهام عبد الغفور، سيد رجب، وصلاح عبدالله، وخالد كمال، وهالة صدقي، وتامر نبيل، وحسن مالك، ومحسن منصور، والمسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.
المداح 3
يجسد الفنان حمادة هلال بالمسلسل شخصية الشيخ "صابر المداح"، الذي يحارب السحر ويتعرض لأزمات كبيرة في ذلك.
المسلسل بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، خالد زكي، لوسي، أحمد ماهر، هبة مجدي، سلمى أبوضيف، يسرا اللوزي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، دنيا عبدالعزيز وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أحمد أمين.