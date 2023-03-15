أبرزها "الكبير أوي 7".. مسلسلات تحمل أسماء أبطالها في رمضان 2023

عملة نادرة

تدور أحداث المسلسل في فترة التسعينيات، وتقدم نيللي كريم من خلاله الدراما الصعيدية للمرة الأولى، إذ تجسد شخصية "نادرة" التي تخوض خلال العمل حرباً شرسة مع أهل زوجها بعد وفاته، وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتدافع عن حقوقها.

ويشارك نيللي كريم في البطولة جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، محمد فهيم، نهى صالح، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

الإمام الشافعي

يتناول المسلسل حياة "الإمام الشافعي"، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ويمثل عودة للأعمال الدينية بعد غياب طويل عن الموسم الرمضاني.

المسلسل بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، أروى جودة، خالد أنور، محمد الشرنوبي، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، خالد القيش وآخرون.

جميلة

تجسد بطلة العمل الفنانة ريهام حجاج شخصية "جميلة"، ويناقش العديد من المشكلات الأسرية والاجتماعية، وما يحدث داخل الأسرة المصرية، كما يقدم العمل نصائح للآباء للتعامل الجيد مع الأبناء، حتى لا يدفعوا ثمن أخطائهم في المستقبل.

ويشارك ريهام حجاج في البطولة كل من عبير صبري، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وهاني عادل، وهشام إسماعيل، ونبيل عيسى، وياسر علي ماهر، وعبير منير، ورحمة حسن، وريم سامي، ورحاب حسين.