سامح حسين يفجر موجة حزن وتعاطف في مصر

أثار الفنان المصري سامح حسين موجة تعاطف واسعة خلال الساعات الأخيرة جعلت اسمه يتصدر مواقع التواصل ومحركات البحث، بعد إعلانه نبأ وفاة حمزة نجل شقيقه.

وأعلن سامح حسين نبأ وفاة حمزة نجل شقيقه عبر منشور في حسابه على فيسبوك سرعان ما فجر حالة من التعاطف والحزن بين متابعيه وعامة الجمهور المصري والعربي من محبيه.

وكتب سامح في منشوره: "{ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ } إنّا لله وإنّا إليه راجعُون "حمزة " ابن اخويا طفل 4 سنوات فى ذمة الله .. ربنا يصبر أمه وأبوه ياااااااارب".

وأضاف: اللَّهُمَّ أَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ".

وانهالت التعازي ورسائل النعي وعبارات التعاطف من المتابعين على منشور سامح حسين، في تظاهرة إنسانية تعبر عن مكانة الفنان لدى جمهوره بسبب أخلاقه واحترامه.

ويعرف عن سامح حسين التزامه الدائم بتقديم أعمال فنية أسرية وكوميدية ذات قيمة وتناسب الجميع، وهو ما جعل الرئيس المصري يكرمه بعد برنامج "قطايف" الذي قدمه في رمضان الماضي ونال استحسان الجميع بمن فيهم الرئيس.