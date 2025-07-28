أرقام مفزعة.. حوادث الغرق تحصد عشرات الأرواح في ليبيا

كشفت غرفة الإنقاذ البحري في ليبيا عن تسجيل عشرات حالات الغرق خلال الفترة الأخيرة، في حصيلة مقلقة تعكس تصاعد الأزمة وسط تحذيرات رسمية للجمهور.

وقالت غرفة الإنقاذ البحري الليية إنه تم تسجيل 49 حالة غرق على السواحل الليبية في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/تموز 2025.

وفي وقت سابق، أشارت الغرفة إلى أن معظم الحوادث وقعت في أوقات كانت فيها الجهات المختصة قد أصدرت تحذيرات واضحة من السباحة بسبب اضطراب البحر وتغيرات الطقس المفاجئة، خاصة في الفترة المسائية.

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كما حددت الجهات المعنية عددًا من الشواطئ غير الصالحة للسباحة، أبرزها: رأس الهلال، طبرق، سوسة، طلميثة، سيدي خليفة، بنغازي، دريانة.

وأكدت غرفة الإنقاذ أن التيارات البحرية القوية والسحب المفاجئ كانت السبب الرئيس في معظم الحوادث، داعية المواطنين إلى الالتزام التام بالإرشادات والتحذيرات، وتجنب السباحة في المواقع الخطرة أو المهجورة.

وقال اللواء فيصل الجيم، مدير إدارة الإنقاذ البحري، إن حالات الغرق لا تقتصر على غياب الإشارات التحذيرية في بعض المناطق، بل تمتد إلى طبيعة تلك المناطق، خاصة الصخرية منها، التي تُعد خطرة ووعرة، وتفتقر إلى خدمات الإنقاذ.

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وأشار في تصريح صحفي إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن الغرق يأتي بعد حوادث المرور مباشرة، لافتًا إلى أن الإدارة لا تستطيع تغطية كامل الساحل بسبب ضعف الإمكانيات، وقال: “نعلم جميعًا أولويات ليبيا، ونعاني من ضعف في الإمكانيات”.

وشهدت ليبيا في الأيام القليلة الماضية موجة حر شديدة، فقد تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ45 درجة مئوية في بعض المناطق الساحلية، وهو ما يزيد من اكتظاظ الشواطئ خلال هذه الفترة.

ويبلغ طول شواطئ ليبيا على البحر الأبيض المتوسط نحو 1770 كيلومترًا. هذا الطول يجعل ليبيا صاحبة أطول ساحل على البحر الأبيض المتوسط مقارنةً بدول الجوار.