هولندا تسمح بالقتل الرحيم للأطفال دون سن 12 عامًا

وقال وزير الصحة الهولندي إرنست كويبرز إن "هذا الأمر سيخص الأطفال المصابين بمرض أو اضطراب شديد نهايته ستكون موتًا حتميًا... متوقعًا في المستقبل المنظور".

وشدد في رسالة إلى البرلمان على أن المساعدة على الموت ستكون ممكنة "عندما يكون ذلك البديل المعقول الوحيد للطبيب لوضع حد لمعاناة الطفل الشديدة بشكل لا يطاق".

والقتل الرحيم قانوني حاليًا في هولندا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا والذين يمكنهم إعطاء موافقتهم، وللأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بموافقة الوالدين.

وكانت بلجيكا أصبحت، في شباط/فبراير 2014، أول دولة في العالم تسمح للقُصّر "ممن لديهم قدرة على التمييز" باختيار القتل الرحيم دون حدود عمريّة.

وبعد إعادة تقييم القواعد الحالية، قررت الحكومة الهولندية بدورها توسيع خدمات المساعدة على إنهاء الحياة "لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و12 عامًا".

ويأتي القرار بعد سنوات من الجدل، حتى أنه واجه معارضة داخل الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء مارك روته والذي يضم حزبين ذا تأثير مسيحي.